Kiko Rivera no devolverá ni un euro a su hermana Isa Pantoja

Las declaraciones de Kiko Rivera en la revista Lecturas asegurando que no perdona a Isa Pantoja que no le defendiese en su peor momento - cuando le tacharon de maltratador por contar que le había dado una bofetada a su hermana -, que no la quiere ver “ni a diez metros” y que no piensa devolverle los 5000 euros que le dejó en su día, ya han tenido respuesta por parte de la hija de Isabel Pantoja.

Indignada más que dolida, la colaboradora ha confesado en ‘El programa de Ana Rosa’ que está “harta de humillaciones”, que su hermano es una “persona despreciable” y que tiene claro que “no le quiere en su vida”.

Lejos de quedarse ahí, Isa sostiene que Kiko “no quiere a nadie”, que su prioridad sigue siendo “el dinero” por delante de su familia y que está convencida de que su madre y su prima Anabel no le han perdonado, sino que le “acogen por pena”.

Un contraataque al que el Dj ha reaccionado a carcajada limpia, sin dar crédito a las cosas que su hermana ha dicho sobre él: “Vamos... de verdad que... ¡Ay Dios mío!” ha exclamado sin poder dejar de reír.

Además, Kiko se ha reafirmado en que no piensa devolverle los 5000 euros que Isa le dejó en su día, aunque la peruana ha asegurado que le parece una humillación que no se los de cuando ella sí los necesita: “¡A la paz de Dios!” ha respondido el marido de Irene Rosales, dejando claro que poco le importa lo que su hermana diga sobre él.