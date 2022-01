Julián Muñoz, al desnudo: “Trabajaba más horas que un sereno mientras Mayte Zaldívar limpiaba casas”

El documental de Julián Muñoz está hablando mucho de qué hablar, sobre todo por lo sincero que se está mostrando respecto a su relación con Isabel Pantoja y todo lo que vivió con ella durante esos maravillosos años que acabaron en lo que nunca hubiesen imaginado.

En este recorrido del ‘Caso Malaya’, Julián ha recordado su infancia también: “Yo nací en un pueblo de Ávila, al cual tengo mucho cariño. Mis padres eran personas de pueblo, tenían un bar, una tienda de ultramarinos. Ellos entendieron que sus hijos tenían que estudiar y empecé a estudiar enfermería” y cómo no, también como conoció a Mayte Zaldivar.

Sobre cómo empezó a relacionarse con Mayte, el exalcalde ha contado que: “Yo vivía en los apartamentos Galileo y por las noches me bajaba con el conserje y hablaba con él. Pasó una mujer de diez, era un espectáculo de mujer. Allí conocí a Mayte, yo vivía en el apartamento 602 y ella en el 205, yo me enamoré de Mayte”.

Una pareja de lo más humilde, sin vistas a ser nada ni nadie, pero que con sueños. Julián ha detallado cómo fueron esos primeros años en Marbella: “Me vine a Marbella, alquilamos un apartamento en la Alameda. Vendí un coche y pagué la fianza y el mes, a trabajar a un bar, doce o catorce horas y Mayte estuvo limpiando casas. Yo ganaba 39.000 pesetas, trabajaba más horas que un sereno”.

Pronto se da cuenta de uno de los servicios que falta en Marbella, bares para trabajadores y entonces... a Julián se le encendió la bombilla: “Me voy un día al puerto y en la calle de atrás me veo un montón de locales vacíos y llego a casa y le digo a Mayte ‘vamos a montar un restaurante en el Puerto Banus para los trabajadores’”.

El fin de la tranquilidad comenzó la noche que conoció a Jesús Gil, ese día firmó su sentencia, a pesar de que todavía quedaban muchos años de falsa felicidad: “Una noche había una mesa enorme, entre ellos Jesús Gil. Yo he sido toda la vida del real Madrid y me dicen ‘está sentado Jesús Gil’ y dije yo ‘a mí que me importa’, al final salí, le estuve saludando y decide montar una reunión con empresarios de Marbella para sacar este pueblo adelante y dije ‘qué pierdo yo por ir a escuchar a este hombre’”.

A partir de ese momento Julián Muñoz se convierte en uno de los hombres de Gil y desde entonces la historia ya la conocemos: “Era un proyecto fascinante y a mí me entusiasmó. Y ya se fundó el clan. Jesús Gil venía tieso, canino. Teníamos una fotocopiadora, el despacho de él y poco más”.

Su relación con Julio Iglesias

Durante los meses que Julián Muñoz estuvo en el ayuntamiento de Marbella le pudimos ver con grandes personalidades del momento y de la España de aquellos años, pero... en especial, ha querido recordar varias anécdotas que tuvo con Julio Iglesias que no han pasado desapercibidas en su relato.

“Estando un día en la cárcel me dieron una carta, veo el remite y veo Julio Iglesias, era la invitación al bautizo de sus hijos” confesaba el que fuese alcalde de Marbella para reflejar las relaciones personales y profesionales que tenía cuando se creía el Dios malagueño.

Pero eso no es todo, ya que Julián también se acordaba de otra anécdota con el cantante: “Te cuento otra anécdota, llego un día a su casa y le digo ‘joder Julio qué zapatos más cómodos’ y a la semana aparecieron en mi casa unos zapatos de cada color, que todavía tengo sin estrenar en mi casa”.

Además, Pepi Valladares, que estaba colaborando en plató ha asegurado que los zapatos que le regaló Julio Iglesias a Julián, se los llevó a casa de Isabel Pantoja cuando zanjó su relación con Mayte Zaldivar. De hecho, ha confirmado que se fue a la cárcel sin estrenar algunos.

Isa Pantoja y Kiko Rivera

El que fuera alcalde de Marbella ha hablado, entre otras cosas, de la relación que mantuvo durante su noviazgo con Isabel Pantoja, con su hija, Isa, a la que sigue recordando con cariño y asegura ¡atención! que no le importaría quedar con ella.

“Yo me lo pasé bien en esa casa -La Pera- con la niña. Éramos dos almas sueltas porque la niña y yo teníamos un juguete en común, Caifar, un perro pequeño... ese perro era yo sentado, la niña dando vueltas y el perro detrás de ella. Terminaba ella y me ponía yo. Luego jugábamos al profesor y alumno, teníamos complicidad” decía Julián Muñoz cuando se refería a Isa Pantoja.

El que fuera alcalde de Marbella aseguraba de esta manera que: “La tenía mucho cariño, la quería mucho, te voy a decir más, no me importaría verla, para nada, la quiero mucho y si le molesta a la madre... en mi corazón no manda nadie”. Unas palabras que coinciden con las que ha tenido la joven en los platós, ya que siempre ha confesado que tiene un buen recuerdo de esa época gracias a él.

Julián también ha contado cómo esa relación se ve afectada al ritmo que su noviazgo con Isabel Pantoja se va a pique: “Cuando yo ya estoy en el tercer grado, tuve que forzar que la niña me visitara. Hablo con Isabel Pantoja por teléfono y le dije que estaba a diez minutos de aquí, que me mandase a la niña y me la mandó con Teresa Pollo”.

Tal era la confianza y complicidad que había entre Julián e Isa Pantoja que el exalcalde ha recordado una anécdota: “Vino la niña, estuvimos hablando y en la escalinata de la casa, posiblemente la niña no se acuerda, la niña me dijo ‘por qué no volvéis mi madre y tú’ porque la niña es un alma inocente, creo que a día de hoy lo sigue siendo, sino, no le pasarían las cosas que la pasen”.

También ha tenido recuerdos para Kiko y hasta de Dulce: “La que la ha criado ha sido Dulce, yo no discuto que quiera a la niña no lo discuto, ni a Kiko, pero quién se preocupaba de esa niña era dulce, para el colegio, los deberes, el aseo... todo. Kiko ha sido un chico independiente siempre, pero le gustaba venir a casa, muchacho que a mí jamás me ha dado un grito, siempre con respeto”.

Tras los últimos acontecimientos entre Isabel Pantoja y su hijo, parece que Julián también ha querido mostrar su opinión al respecto y ha asegurado que ve a Kiko sufrir: “No me gusta ver que está sufriendo, porque está sufriendo” y ha añadido: “A su hijo Kiko lo ha dejado en la p... calle”.