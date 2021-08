Julián Contreras tras su efímero paso por TVE: “La gente piensa que yo no estoy capacitado”

Julián Contreras regresaba a la televisión de la mano del nuevo magazine de La 1 ‘Días de verano’ el pasado 10 de agosto, pero no lo hacía con buen pie. La inclusión de Julián como colaborador del espacio que sustituye a ‘Las cosas claras’ de Jesús Cintora durante el verano, levantó una gran polémica en Twitter que ha provocado que su periplo en la televisión pública haya durado tan solo tres días.

De la participación de Contreras se criticó que se le presentara como el “RR.PP (relaciones públicas) en Bingo Copacabana (Móstoles)”, una forma de publicidad que no se permite en la televisión pública, y que precisamente se apartara a un programa serio como ‘Las Cosas Claras’ con tertulianos preparados, para incluir un espacio con personalidades como la del hijo de Carmen Ordoñez.

Tras esto el hermano de Cayetano y Francisco Rivera fue despedido por según dice él “causas ajenas a su voluntad” y ha defendido su colaboración con el programa en una entrevista en La Razón.

“Me parece una putada, la verdad, porque es algo que me apetecía muchísimo, estaba encantado, y si es algo que yo meto la pata, pues asumo las consecuencias, pero por algo que es ajeno a la voluntad de todo el mundo y que nadie sabe muy bien como ha ocurrido”, “la gente piensa que yo no estoy capacitado para participar en un programa de debate ni de política ni de nada” o “no hay oportunidad, yo soy un bufón de la tele que es en lo que nos ha convertido la tele a todos los que nacimos en la tele. Un bufón, aprovechado y frívolo, que se ríe del pobre espectador que madruga para ir a trabajar”, son algunas de las declaraciones que ha dado Contreras en el espacio Egos del medio anteriormente citado y que muestran el gran descontento que tiene Julián por lo sucedido.