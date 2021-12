Isabel Pantoja, escandalizada con Kiko Rivera tras culparla de sus adicciones

“No quería ver que su hijo era así, pero tu hijo es así. Y probablemente gran parte de que tu hijo sea así sea culpa tuya, porque no has estado conmigo todo el tiempo que deberías de haber estado. No le echo las culpas pero ella también tiene su parte de culpa. Es la labor de un padre saber por dónde va su hijo. Quizás, si hubiese estado más atenta yo no hubiese caído”, confesaba Kiko Rivera a Jesús Calleja durante su aventura en Nepal, “responsabilizando” a su madre, Isabel Pantoja, de su adicción a las drogas, de la que afortunadamente asegura que está completamente recuperado.

Unas declaraciones que sitúan de nuevo en el punto de mira a la tonadillera, cuya reacción a este nuevo desaire de Kiko por fin conocemos.

Según ha desvelado Marisa Martín Blázquez en ‘El programa de Ana Rosa’, Isabel Pantoja vio el programa porque es “muy fan” de Jesús Calleja y se quedó “absolutamente escandalizada” cuando Kiko la culpó de sus adicciones. “Para ella su hijo se ha acabado por completo”, ha añadido la colaboradora, confirmando que esta inesperada confesión de su hijo ha dado al traste con cualquier posibilidad de acercamiento que todavía hubiese entre ambos.

Y es que como ha contado Antonio Rossi, la artista no piensa reconciliarse con su ‘niño del alma’. Desde la muerte de su madre, Ana Martín, Isabel está “depresiva” y “al lado de su hermano Agustín Pantoja, que ahora tiene más poder”. “No permiten que le hablen sobre Kiko ni que le aconsejen sobre él ni sobre lo que tiene que hacer para acercar posturas con su hijo”, ha explicado, cerrando así la puerta a una hipotética reconciliación con el Dj, que ahora parece más lejana que nunca.