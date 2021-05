Irene Rosales detalla los problemas sufridos tras su operación de pecho

Irene Rosales ha aparecido por videollamada en ‘Viva la vida’ y ha contado qué le ha ocurrido después de la operación a la que se tuvo que someter tras sufrir el desplazamiento de una prótesis mamaria. Parece que la mujer de Kiko Rivera se encuentra muy animada y ha detallado qué es lo que ha pasado estos días en su vida.

“Me sometí a una operación de pecho porque se me había desplazado la prótesis y tenía que operármelo. Me metí a operar, todo salió muy bien pero por la noche en el pecho izquierdo empecé a notar un bulto y el doctor vino a mi casa y tuve que volver a entrar en quirófano porque me había salido un hematoma. Mi cuerpo reacciona muy mal, pero ya súper bien” empezaba contando la colaboradora del programa.

En cuanto a cómo se encuentra, Irene ha confesado que: “A ver estoy bien, no puedo moverme mucho, no puedo hacer muchos movimientos, este último momento es el más importante” y aunque Kiko no se encontraba esa semana en Sevilla porque estaba grabando el programa de Jesús Calleja, su mujer ha explicado que: “Yo elegí la fecha más rápida que me dio el doctor, sabía que Kiko no iba a estar, pero toda mi familia me ha estado cuidando muchísimo”.

Irene Rosales también ha querido mostrar su opinión sobre el conflicto que han tenido esta semana Kiko Rivera y Anabel Pantoja: “Yo creo que los dos tenían que hablar, tenían cositas y por una simple tontería ha explotado Kiko. Yo no tengo nada que ver, yo simplemente hablé con Anabel porque no tengo ningún problema y ya Kiko habló porque quiso. Yo le he recomendado a los dos que se deben ver y solucionar las cosas”.

Parece ser que la relación familiar con Isabel Pantoja sigue pasando por su peor momento ya que la colaboradora ha asegurado que tras su operación no ha recibido la llamada de su suegra: “No me ha llamado, no tiene por qué llamarme, no tenemos relación, a las niñas tampoco”.