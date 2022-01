Hallan muerto al hijo de 17 años de Sinéad O’Connor

La cantante irlandesa Sinéad O’Connor hizo pública la pasada madrugada el fallecimiento de su hijo Shane, quien llevaba desaparecido desde el jueves de esta semana, según informaba el Mirror.

“Mi hermoso hijo, Nevi’im Nesta Ali Shane O’Connor, la luz misma de mi vida, decidió terminar su lucha terrenal hoy y ahora está con Dios”, escribió en Twitter la cantante, de 55 años de edad.

“Que descanse en paz y que nadie siga su ejemplo. Mi bebé. Te quiero mucho. Por favor, descansa en paz”, concluyó la artista, conocida mundialmente desde los 80 por canciones como Nothing compares 2 U.

El adolescente había desaparecido el jueves, y la policía irlandesa había lanzado un llamamiento para ayudar a encontrarlo. Shane, de 17 años, escapó del hospital en el que estaba ingresado tras haberse intentado quitar la vida en dos ocasiones.

En medio de la búsqueda, Sinéad escribió varios posts en los que era visible su enorme preocupación y pedía a su hijo que no se lesionara: “Shane, tu vida es preciosa. Dios no esculpió esa hermosa sonrisa en tu hermoso rostro por nada. Mi mundo colapsaría sin ti. Tú eres mi corazón. Por favor, no dejes de latir. Por favor, no te hagas daño. Ve al Gardai (policía irlandesa) y te llevaremos al hospital”.

Este viernes por la noche, la policía irlandesa confirmó el terrible final: “Tras la recuperación de un cuerpo en el área de Bray de Wicklow el viernes 7 de enero de 2022, se ha retirado una apelación de persona desaparecida con respecto a Shane O’Connor, de 17 años”, dijo un portavoz del cuerpo.