Fran Rivera se sincera y cuenta los detalles de su vida personal

Tanto es así que ‘la Divina’ no dudó en aconsejar a su hijo que se marchara la noche de bodas (anécdota que ha contado entre risas): “La noche antes me cogió y me dijo ‘esto no va a funcionar, coge a tus amigos, iros y no te cases porque no va a funcionar’”, y es que su madre ha estado muy presente en toda la entrevista por ser un mujer que marcó de manera decisiva la vida de su hijo.

En este aspecto, el torero ha desvelado que Carmina Ordóñez sabía que el matrimonio no iba a llegar a buen puerto: “Mi madre sabía que éramos muy jóvenes, que era un poquito precipitado, que no estábamos ninguno o yo preparados para eso, una vida por vivir todavía. Ella lo sabía y era consciente absolutamente”.

El torero, que se ha mostrado muy emocionado, ha confesado que: “Cayetana y yo tenemos un vínculo muy especial, momentos muy duros míos los he vivido con ella y me he agarrado a ella, me sacó de esa oscuridad” y ha destacado lo que se parece a Carmina: “Tiene muchas cosas de su madre, pero es muy Ordóñez, es mi madre, a veces da hasta miedo, tiene unos gestos con el pelo y tiene un don con la gente, que mis amigos me lo dicen”.

El torero ha hablado con total sinceridad y ha reconocido que no es la misma relación que con Cayetano, pero aún así está pendiente de él: “El roce da el cariño y nosotros hemos estado mucho tiempo separados y luego cosas que nos han separado incluso viéndonos, pero mi padre está arriba y desde ahí me dice ‘échale un ojo a tu hermano’”.

Todo el que conozca a Fran Rivera conoce la historia de las dichosas pertenencias de Paquirri que se quedó Isabel Pantoja y que no devolvió a sus hijos... por eso, esta noche se ha vuelto a tratar este tema, aunque muy por encima: “Si esta mujer no se hubiese casado con mi padre no hubiese sido quien es eh, estoy seguro”.

El torero le ha confesado a Anne que no hay posibilidad de conseguir esas pertenencias: “Lo que no tengo es posibilidad porque ha preescrito, judicialmente es imposible y la vía que hay... no voy a llevar a mi hermano a un juzgado porque... no, a estas alturas no. Lo que sí, que se sepa quién es cada uno. Alguien que priva a unos niños pequeños de recuerdos de valor de su padre, se regodee y se reafirme...”.

Y es que Fran ha dejado claro que ese tema le dolió mucho a Carmina y es algo que no olvida: “Para nosotros una montera, una espada, tiene mucha representatividad. A mi me hubiese gustado tener algo en mis inicios, a mi madre le hizo mucho daño no poder conseguir nada para nosotros”.

Fran ha detallado que le ha llegado información de que el estado de esos objetos es crítica, dejando claro que no entiende cómo Isabel Pantoja solo los quiere para hacerles daño: “Lo peor de todo es que no los han cuidado, lo sé porque me lo han contado mucha gente que lo han visto. El mayoral que despreciaron y echaron me llamó y me dijo que se estaban comiendo las cosas las ratas y que estaba todo podrido y ella le dijo ‘antes de dárselo a los niños, lo quemo’. Para eso hay que ser muy malaje y tener un corazón muy negro”.