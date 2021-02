Hace unos días nos enterábamos de que uno de los actores más queridos de la pequeña pantalla, Jordi Sánchez - inolvidable Antonio Recio en “La que se avecina” - estaba atravesando un importante bache de salud. Ingresado en la UCI con coronavirus, su familia comunicaba que su evolución era positiva y pedían respeto por su privacidad a la espera de poder anunciar pronto su recuperación.

Si durante el programa de “Sálvame” era Paz Padilla quien se emocionaba al hablar de su compañero en la serie más hilarante de Mediaset, que ahora libra una de sus batallas más importantes contra el Covid, ahora es Fernando Tejero, otro de los protagonistas de “La que se avecina”, quien se pronuncia sobre el ingreso hospitalario de Jordi.

Muy discreto, y sin querer ejercer de portavoz con los medios de comunicación, Fernando nos ha contado cómo se encuentra el actor: “Creo que está estable pero tampoco sé mucho más ni soy quién para comunicar. Afortunadamente va mejorando”.

Confesando que ha sido un gran susto y que “se pasa mal”, el protagonista de “La que se avecina” no duda que Jordi Sánchez podrá con el Covid y más: “Eso es lo que todos esperamos, pero creo que sí, que es un tío fuerte y es una buena persona así que espero que sí”.

Sin aludir la polémica que rodea a Agustín Pantoja y a la serie que protagoniza - que según el hermano de Isabel Pantoja fue idea suya pero José Luis Moreno se la “robó” - Tejero confiesa que “no estoy muy puesto en ese tema, he leído por ahí por Twitter pero sinceramente es que me parece un poco absurdo. Es bien sabido que desde Aquí no hay quien viva la idea era de los hermanos Caballero. Me parece absurdo habla de eso. Agustín Pantoja no es ni productor ni director ni nada”.

Entre bromas, el actor no duda en mandarle un mensaje al hermano de la tonadillera para cuando se le ocurra otro proyecto igual: “Cuando tenga una idea así que me lo proponga a ver qué le digo”.