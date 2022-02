Fallece Isabel Torres, la protagonista de ‘La Veneno’

Tristes noticias para el mundo de la interpretación de nuestro país. Y es que tal y como acaba de anunciar la familia de Isabel Torres, la actriz de ‘La Veneno’ ha fallecido a los 52 años después de varios años luchando con uñas y dientes - y siempre con una sonrisa y una actitud positiva que ha supuesto un ejemplo para sus fans - contra un cáncer de pulmón que derivó en una metástasis en los huesos.

“Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada” ha publicado la familia de la intérprete hace unos minutos en su cuenta oficial de Instagram.

La actriz canaria alcanzó una gran popularidad gracias a la serie de Los Javis, ‘La Veneno’, en la que interpretó a la versión más adulta de Cristina Ortiz, un proyecto que no quiso rechazar a pesar del cáncer que le habían detectado tiempo antes y al que siempre plató cara con fuerza y positividad.

Fue en noviembre de 2021 cuando Isabel compartió la peor de las noticias con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram: “He tenido un poquito más de metástasis en los huesos y por eso he estado ingresada en el hospital. Ahora estoy en casa de mi mejor amiga Maru, que es como mi hermana, que me está cuidando”, escribía la actriz, confesando que los médicos le habían dado “dos meses de vida”. “Vamos a ver si lo supero. Si lo supero, bien; y si no lo supero, también. Qué le vamos a hacer... la vida es así”, añadía, agradeciendo su cariño tanto a los fans como a sus familiares, un apoyo incondicional durante toda su lucha.

“Voy a batallar hasta el último momento” afirmaba días después en ‘Sábado Deluxe’, revelando que, aunque “la muerte te asusta”, había decidido “mirarla de frente”. “He hecho todo lo posible por salvar mi vida. Estoy preparada para marcharme tranquilamente. Me estoy despidiendo de mis amigos, de mi familia y de mi expareja”, contaba hace dos meses y medio en la que fue su última entrevista en televisión. Desgraciadamente, su final ha llegado demasiado pronto y este viernes decimos adiós a Isabel Torres.