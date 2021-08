El ‘zasca’ de Kiko Rivera en la felicitación a Isabel Pantoja

Nadie ha permanecido impasible ante el regreso de Isabel Pantoja a los escenarios. Y su hijo Kiko no podía ser menos. Desde sus redes sociales ha informado que se encuentra completamente recuperado de la intervención a la que se sometió esta semana para retirar la banda gástrica de su estómago. Y desde ellas también ha enviado un mensaje a su madre con zasca incluido.

El Dj se encuentra junto a su mujer, Irene Rosales, sus hijas, Ana y Carlota, y unos amigos disfrutando de un fin de semana en una casa rural. En sus planes no entraba ir al concierto de su madre, debido al enfrentamiento que mantiene con ella desde el año pasado cuando desveló públicamente la mala gestión que había hecho Isabel Pantoja de la herencia de su padre, Francisco Rivera Paquirri. Por lo que no ha vivido en primera persona los mensajes que ha lanzado Isabel a través de sus canciones. En ellas ha aludido claramente a la situación familiar que vive y Kiko no ha permanecido ajeno.

“Quiero felicitar a Isabel Pantoja (artista) por el concierto que dio ayer, la música y el arte jamás debe morir” escribía Kiko Rivera en la felicitación que ha dedicado a Isabel Pantoja artista, resaltando esta faceta porque, añadía, “Como madre y como persona ya es otra cosa. Disfruten del domingo”. Un gesto con el que Kiko, sin acudir al concierto, ha estado presente en la reaparición de su madre teniendo su dosis de protagonismo a través de la redes sociales.