Carmen Alcayde ha revelado el que es, según ella misma bromea, un momento que Jorge Javier Vázquez nunca le perdonó. Y es que ambos fueron las caras visibles de uno de los programas televisivos de mayor éxito de la historia de la televisión: ‘Aquí hay tomate’. Varias temporadas de liderazgo de las tardes de Telecinco que también dio para un gran número de anécdotas.

En este caso, Carmen desvelaba un accidente en concreto con una tarta y una improvisación en directo que terminó en fatalidad. “Por eso no estoy en Mediaset”, bromeaba Alcayde. Todo ello en un momento de confesiones relacionados con los momentos más “tierra trágame” que había vivido durante su carrera profesional.

El incidente entre Alcayde y Jorge Javier

“Tengo tantos. Lo que pasa que sí que es verdad uno mítico”, comenzaba Carmen Alcayde al ser preguntada por cuál había sido su mayor “tierra trágame” frente a las cámaras. “Lo que pasa que lo cuento porque para mí ha sido el peor”.

“Una vez tenía que tirarle una tarta a Jorge, en plan gracia, íbamos maquillados y era en directo... Dijimos: “La tarta se la tiras al pecho”. Pero yo nunca había tirado una tarta a alguien con una mano, y pesa un montón. ¡PAM! Y se la tiré en toda la cara”, narraba Alcayde.

El incidente no resultó ni mucho menos en risas entre los protagonistas, sino que es una de las veces en la que más enfadado ha visto a su compañero y ahora estrella de Sálvame. “Se pilló un mosqueo, pero de los grandes. Claro, en ese momento dije: tierra trágame”.

La relación entre Jorge Javier y Alcayde

Alcayde confiesa: “Yo creo que no me lo ha perdonado, por eso no estoy en Mediaset”. También cabe recordar que ambos presentadores se reunieron el año pasado para un especial de “Sálvame Tomate”, en homenaje al título de su exitoso programa hace 20 años. Momento que Alcayde aprovechó para mandarle un dardo en directo a Jorge Javier: “A mí me ha encantado verte también, pero echo de menos cobrar lo que cobras tú”.