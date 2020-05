El problema de salud que ha obligado a Kiko Rivera a abandonar su reto solidario

Hace apenas diez días Kiko Rivera anunciaba en sus redes sociales un reto que significa mucho para él: pinchar en streaming durante ni más ni menos que 24 horas. Sin embargo, por un problema de salud no ha podido llevarlo a cabo.

Aunque gracias a su pasión por la música, el hijo de Isabel Pantoja alcanzó las 16 horas, Kiko Rivera tuvo que abandonar el reto 24 horas por sus problemas de salud con la gota, tal y como comentaba el propio Dj a sus seguidores.

"Mi salud no me permite más, gracias a todos, pero la salud es lo primero", comentaba un Kiko Rivera que lamentaba no haber podido continuar y finalizar el reto, aunque sabiendo que lo había dado todo.

El reto era benéfico y todo lo recaudado iría a la fundación 'Yo me corono', y así será a pesar de que Kiko no consiguió su propósito, aunque ha podido aportar su grano de arena a la lucha contra la pandemia y tuvo a su lado a más de 26 mil personas durante las horas que duró su larga sesión.