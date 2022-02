El preocupante estado de salud de Bernardo Pantoja

Las noticias sobre el estado de salud de Bernardo Pantoja no son nada buenas. Desde que ingresara hace unos días en el hospital por unos problemas derivados de la diabetes, el hermano de Isabel Pantoja parece que ha empeorado y su hija no ha dudado en viajar de Canarias a Sevilla para estar al lado de su padre.

Lo hacía el viernes, un día muy complicado para ella porque se sentaba en su programa de televisión Magdalena, tía de su padre, y lo hacía para hablar de nuevo de intimidades de su hermano y echar por tierra la faceta de ‘hija’ de Anabel. Minutos antes de que se supiera que el estado de Bernardo había empeorado, la colaboradora entraba por teléfono en el programa para dejar claro que lo único que pedía es respeto para su padre.

Anabel Pantoja llegaba a Sevilla para estar junto a su padre y lo único que desea es llegar a su casa cuanto antes para estar con él: “no, me voy para mi casa”. El viernes aseguraba que no tiene ánimos para atender a los medios de comunicación: “no, no” “no voy a hablar nada de mi padre” y declaraba que no puede dar información sobre cómo se encuentra su padre: “no, no puedo. Gracias, buenas noches”.

Este sábado volvió a verse a Anabel Pantoja visitando a su padre y lo cierto es que la influencer se encontraba sin ánimos de atender a la prensa: “Muchas gracias y perdonad por la carrera pero no me apetece pararme, vale, por favor”. Anabel salía por un momento del hospital pero al ver a la prensa volvía a entrar.

Tras un rato dentro, la colaboradora volvía a salir en busca de un taxi y ha agradecido a la prensa su presencia pero aseguraba que no diría nada: “Gracias chicos, lo siento”. Preguntada también sobre la posible reconciliación con Omar Sánchez, prefirió mantenerse en silencio igualmente sobre ese tema.