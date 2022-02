El paripé de matrimonio de Omar Sánchez y Anabel Pantoja

15 días después de anunciar su separación de Omar Sánchez tan solo 4 meses después de su boda, Anabel Pantoja ha reconocido que “echa de menos” a su exmarido. En un momento complicado no solo por su ruptura sentimental sino también por el delicado estado de salud de su padre, Bernardo Pantoja - ingresado desde hace una semana en un hospital sevillano - la colaboradora ha admitido en ‘Sálvame’ que, aunque sigue queriendo al surfero, no se plantea una reconciliación con él: “Estoy segura de la decisión que he tomado y de lo que quiero hacer ahora mismo”. “Lo que no sé es lo que va a pasar mañana”, añadía, sin cerrar la puerta totalmente a una segunda oportunidad en su matrimonio.

Unas declaraciones sobre las que Omar prefiere no pronunciarse, aunque sí reconoce que Anabel continúa siendo importante para él: “Es una persona que voy a querer y ya está”. “Yo estoy muy bien, que quieres que te cuente”, ha asegurado el canario con una inmensa sonrisa después de una noche con amigos entre los que se encontraba Alejandro Albalá.

Centrado en su faceta de influencer y al margen de la confesión de la sobrina de Isabel Pantoja deslizando que su marido podría haber sentido ‘envidia’ o ‘celos’ de su éxito en redes sociales, Omar y Anabel han coincidido en Madrid - donde el surfero se encuentra por motivos profesionales - pero no se han visto ni es algo que a él parezca apetecerle: “No hemos hablado. Ahora mismo estoy con amigos y es lo único que me importa”. “Hay que seguir con la vida” ha asegurado, dejando claro que ya ha pasado página y que, si la sevillana tiene claro que una reconciliación no entra en sus planes por el momento, él piensa exactamente lo mismo.