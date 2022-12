El polémico funeral por Bernardo Pantoja: Sin ningún Pantoja pero con ‘Pinocho’

A punto de cumplirse un mes del fallecimiento de Bernardo Pantoja, su viuda, Junko, ha organizado este miércoles, 20 de diciembre, una misa funeral en su memoria en la Iglesia de San Gonzalo, en el sevillano barrio de Triana. Un acto rodeado por la polémica, ya que la japonesa no invitó a ningún miembro de la familia Pantoja pero sí a algunos de los archienemigos del mediático clan, como a la hermana de Doña Ana, Magdalena - que se desmayó a las puertas del tanatorio de su sobrino después de que no la dejasen entrar - a Silvia Pantoja - que se ha convertido en uno de los azotes televisivos de la tonadillera - y al presunto hijo ilegítimo del que fue su marido, Luis ‘Pinocho’, del que Anabel no quiere saber absolutamente nada.

Una misa marcada por la ausencia del clan Pantoja al completo - ya que ni la influencer, ni sus tíos Isabel, Agustín y Juan, ni su primo Kiko Rivera asistieron - y en la que Junko, destrozada, no pudo evitar las lágrimas mientras todos aquellos que quisieron a Bernardo la arropaban cariñosamente.

Haciendo oídos sordos al presunto malestar de la familia de su marido por no haberles avisado del funeral, la japonesa explicó que la ausencia de Anabel se debía a que “está muy lejos”, evitando pronunciarse sobre las informaciones que apuntan a que los Pantoja harán otra misa paralela para recordar a Bernardo.

Quien sí han estado en este durísimo trance en el que Junko se mostró más desolada que incluso en el tanatorio, con el fallecimiento del hermano de Isabel Pantoja todavía demasiado reciente, ha sido doña Magdalena, indignada por los comentarios que aseguran que fingió su desmayo a las puertas del tanatorio para montar el ‘show’ y tener protagonismo mediático: “Estoy fastidiada porque han dicho que yo me caí de espaldas, con la edad que yo tengo, a ver quién se cae de espaldas a ver si la cogen o no. Me parto la cabeza y qué pasa” ha expresado.

Muy dura con Anabel Pantoja, la hermana de doña Ana Martín cree que “lo que hizo en el tanatorio no tiene perdón de Dios, eso no lo hace ni la gentuza, no lo hace nadie. Lo más lógico es que se hubiera echado a un lado y no hubiera estado de portera ella, la madre y el Espíritu Santo”. “El circo lo hizo ella con no dejar entrar a las personas, eso no hace en ningún lado. En la vida se ha visto eso” ha añadido dolida.

Más discreta se ha mostrado Silvia Pantoja que, emocionada al recordar a Bernardo, con quien siempre tuvo muy buena relación, evitó pronunciarse sobre la llamativa ausencia de toda la familia Pantoja.

Además, y después de sus declaraciones asegurando que se está planteando reclamar legalmente el apellido del que asegura era su padre, Luis - conocido popularmente como ‘Pinocho’ - ha reaparecido al lado de Junko en el funeral de Bernardo que, como sostiene, le dijo antes de fallecer que era su hijo y quería reconocerlo legalmente.