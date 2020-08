El emotivo mensaje del Conde Lequio para su hijo Aless

Este no es el único homenaje que Alessandro ha querido rendir a su fallecido hijo. Tanto él como Ana Obregón, utilizan sus redes para recordar a su hijo y mostrarnos bonitas imágenes de los momentos familiares que pudieron compartir con él. La semana pasada el Conde Lequio quiso recordar a su hijo con una divertida instantánea de los dos acompañada de un mensaje que decía así “My best everything, then, now and forever”, que podemos traducirlo como lo mejor de mi, antes, ahora y después.