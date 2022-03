El emocionante recuerdo de Blanca Suárez a Antonio Resines

Málaga se viste estos días de gala para acoger la vigésimo quinta edición de su ya emblemático Festival de cine. Un cuarto de siglo se cumple ya desde que la capital de la Costa del Sol se convirtiera en lugar de encuentro y en punto de referencia para el séptimo arte. Por sus calles no es extraño ver estos días a actores paseando y explorando rincones malagueños como tampoco lo es verlos sobre las alfombras rojas presentando sus proyectos.

Este sábado por la noche ha sido el turno de ‘El Test’, comedia de Dani de la Orden protagonizada por Blanca Suárez, Miren Ibarguren y Carlos Santos, y que cuenta con la participación de Antonio Resines. Pero el actor se convirtió en el gran ausente debido a que se encuentra en plena recuperación tras su prolongado ingreso por Covid. Sin poder estar, pero queriendo estar, Antonio envió un divertido audio a sus compañeros de cinta en el que les deseaba “Mucha mierda”. Mensaje que todos agradecieron, especialmente Blanca Suárez, quien recordó con emoción a su compañero y deseó que más pronto que tarde pudieran compartir de nuevo photocall: “Él está estupendo, se está recuperando. La cosa requiere su tiempo pero está bien. Estoy muy segura de que hubiera sido muy feliz estando aquí pero lo estará”.

La actriz madrileña tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de alabar el trabajo de su chico, el también actor Javier Rey. “Es un actor maravilloso”, aseguró Blanca convencida de que no le importaría volver a compartir set de rodaje. La pareja ha coincidido en Málaga, pero sus apretadas agendas profesionales no les ha dado ni un respiro para compartir una ración de pescaíto frito. “Yo vengo a trabajar y me voy, por desgracia, porque me quedaría toda la semana en el Festival”, explicó con pesar la propia Blanca Suárez.