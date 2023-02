El dardo del hijo de Vargas Llosa a Isabel Preysler

Mario Vargas Llosa ha retomado con fuerza sus compromisos profesionales tras su ingreso en la prestigiosa Academia Francesa y, tras protagonizar este martes un homenaje en el Hotel Wellington de Madrid organizado por la Cátedra que lleva su nombre para celebrar que ya es un ‘Inmortal’, ha puesto rumbo a Málaga para inaugurar el II Festival Literario Escribidores de América y de Europa.

Un evento literario muy especial para él, puesto que es uno de sus impulsores, y al que en esta ocasión - a diferencia del año pasado, cuando asistió con Isabel Preysler derrochando sonrisas y complicidad - ha asistido acompañado por su hijo mayor y mano derecha, Álvaro Vargas Llosa. Y una vez más sin su mujer, Patricia Llosa, con la que no se ha dejado ver desde que se confirmó su reconciliación en París el pasado 9 de febrero.

A primera hora de la mañana, Mario abandonaba su residencia en el centro de Madrid para coger un AVE en la estación de Atocha y visitar, por primera vez desde su ruptura con la madre de Tamara Falcó, una de sus ciudades favoritas de nuestro país y en la que tantas veces han presumido de su felicidad.

Muy serio, el premio Nobel ha evitado pronunciarse sobre su reconciliación con Patricia y revelar si se ha puesto en contacto con Isabel - con la que rompió hace casi tres meses - con motivo de su 72 cumpleaños.

Ha sido sin embargo su hijo Álvaro, justo después de que Mario confesase que se encuentra en plena forma y repleto de energía, el que ha lanzado un nuevo dardo a la ‘reina de corazones’, dejando claro que ni a él ni a su padre le interesa lo más mínimo nada que esté relacionado con ella o con su mundo: “No molesten por favor. No molesten. Tenemos cosas importantes que hacer, gente que nos está esperando y mucho trabajo ¿vale? Las cosas que a ustedes les interesan a nosotros no nos interesan para nada ¿vale? No tenemos el menor interés ¿vale?” ha zanjado, sin nombrar a Isabel en ningún momento.

Más relajado se ha mostrado el escritor en Málaga, en el que tras una calurosa bienvenida ha inaugurado el Festival de Escribidores y ha hecho mención a uno de los libros que más le han marcado ‘Madame Bovary’, resumiendo el argumento de la obra de Flauvert y confesando cómo le “sedujo extraordinariamente” el personaje de la mujer infiel que acaba por suicidarse de una manera muy trágica.