El ataque de despecho de Alba Carrillo en pleno directo

“Calentita”. Así ha reaparecido este miércoles Alba Carrillo en el plató de ‘Ya es mediodía’ tras la publicación de unas imágenes de su exnovio, Santi Burgoa, en actitud cómplice y cariñosa con Vanesa Romero.

Una incipiente relación de la que, confiesa, no tenía ni idea y de cuya salida a la luz ha insinuado que podría estar detrás el periodista: “¿Se ha hecho un Canales Rivera Santi Burgoa? ¡Quiero fama!” ha exclamado nada más empezar el programa, recordando su efímero affaire con el colaborador de ‘Sálvame’ - que él mismo se encargó de filtrar a la prensa para tener protagonismo mediático - preguntándose entre risas si ahora el presentador de Telemadrid ha hecho lo mismo con Vanesa Romero que el torero hizo con ella.

“Por él estoy contenta, por ella no tanto pero por él me alegro mucho” ha asegurado, revelando que su enfado con Santi (que al parecer ha querido volver con ella 500 veces desde su ruptura en septiembre de 2021) se debe a que “éramos amigos, le tenía mucho cariño y no me ha contado nada sabiendo donde trabajo, y desde ayer no me coge el teléfono cuando ha estado calentándome la oreja y llorándome a mí y a toda mi familia hasta hace cuatro días”.

Y es que, como ha contado, Burgoa “no me ha dejado tener pareja este año porque se volvía loco”. “Cuando lo de Canales me llamó diciéndome ‘que me tiro por la ventana, cómo me has hecho esto’ y ahora pasa esto y no me coge el teléfono” ha apuntado, afirmando que “este chico no está bien”.

Negando que esté celosa, Alba se ha mostrado muy sorprendida porque su ex se haya enamorado de una persona tan conocida como Vanesa, ya que tanto Santi como su familia siempre han tenido ‘alergia’ a la fama y a los medios de comunicación: “A mí me lo hizo pasar de kilo cuando éramos novios, por lo que me llama mucho la atención que ahora esté con ella”.

“Es una vergüenza que no me lo haya contado. Yo me hubiera alegrado por él porque fui yo quien le dejó porque no teníamos nada que ver, pero como persona no se ha portado bien” ha sentenciado, dejando claro que aunque “como exnovio estoy encantada”, lo que le ha sentado fatal que no se lo haya contado él mismo y que, una vez publicado el romance, no le coja el teléfono.