El apoyo de Isabel Pantoja a Irene Rosales en su momento más trágico

Irene Rosales está viviendo uno de los peores momentos de su vida. Su madre ha fallecido este jueves en Castilleja de la Cuesta, Sevilla. Fue Carlota Corredera la que confirmaba en pleno directo en ‘Sálvame Diario’ la noticia del fallecimiento de Teresa Vázquez. Hace ya unas semanas, la mujer de Kiko Rivera se derrumbaba en el plató de Viva la vida y confesaba no estar pasando un buen momento por la enfermedad de un familiar cercano. Aunque siempre se ha sabido que se trataba de su madre, tanto ella como su marido lo han llevado con total discreción.

Isabel Pantoja, que ya sabemos que goza de una muy buena relación con su nuera, no ha querido faltar al tanatorio de la madre de Irene Rosales. Este jueves por la tarde acudió para arropar a la mujer de su hijo y a toda la familia. Con el rostro de lo más serios y sus características gafas de sol oscuras, la cantante se fundió en un tierno abrazo con su hijo a su llegada.

De lo más cercana, Isabel Pantoja se acercó a su nuera para mostrarle todo su apoyo y su cariño. La tonadillera también aprovechó para mostrar su faceta de madre más cariñosa con su hijo y no se separó de él ni un solo momento. Sin quitarse las gafas de sol en el interior del tanatorio, la madre de Chabelita llevaba en sus manos una botella de té con limón de la que no paró de beber. En cuanto pudo ver a su nuera completamente rota de dolor, no pudo evitar emocionarse.