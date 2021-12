Carmen Borrego declara públicamente su amor a Terelu

Terelu Campos está viviendo unos días muy complicados a causa de la trágica muerte de su gran amiga Verónica Forqué, que el pasado lunes se quitaba la vida en su domicilio al ser incapaz de superar una fuerte depresión que arrastraba en los últimos años. Sin embargo, y como la vida te da pero también te quita - como se dice popularmente - la hija de Teresa Campos prepara ya la cena de Nochebuena en familia. Y es que tal y como acaba de confirmar Carmen Borrego después de semanas dejando en el aire qué pasaría en las fechas más entrañables del año, pasará la Navidad con su hermana y su sobrina Alejandra Rubio.

Más sincera que nunca, la colaboradora de ‘Sálvame’ ha hablado de lo que significa Terelu para ella y, revelando que todavía no ha hablado con su hermana, asegura que tampoco lo va a hacer porque ya no hace ni falta, enterrando así definitivamente el hacha de guerra con uno de los pilares de su vida, de quien confiesa, es “mucho más importante en mi vida” de lo que ella cree y aunque “se sufre” en los malos momentos, “nunca se deja de ser familia”.

CHANCE: ¿Qué tal, Carmen? Preguntarte qué tal está tu madre.

CARMEN: Muy bien, muy bien.

CH: ¿Qué tal en la nueva casa? ¿Está establecida?

CARMEN: Vive en su casa, sí. Le ha costado un poquito, pero ya está bien gracias a Dios. Ahora está fenomenal. Tiene una casa muy bonita, además

CH: Además, has confirmado que vas a pasar la Navidad como todos los años.

CARMEN: Siempre paso la Nochebuena con mi madre y volveré a hacerlo. Siempre que esté mi madre, yo estaré con mi madre en Nochebuena que no os quepa la menor duda. En fin de año no estoy porque no he estado nunca porque yo tengo también la familia de mi marido y claro, ellas no tienen familia del contrario, pero yo sí.

CH: Con tu madre sabemos que sí, pero también con Terelu y Alejandra.

CARMEN: Familia, con mi familia no te quepa la menor duda.

CH: Entonces vais a estar todas.

CARMEN: Por supuesto que sí.

CH: ¿Está todo solucionado?

CARMEN: Es que nunca ha habido* El enfadarse no significa dejarse de querer. Yo creo que, al revés, te enfadas con la gente que quieres porque la gente que no quieres te da igual; y el haber tenido un enfado no significa que yo no quiera a mi hermana. Mi hermana es importantísima en mi vida, más de lo que ella se piensa. Jamás desaparecerá mi hermana de mi vida.

CH: O sea que todavía no ha habido esa conversación.

CARMEN: No, es que no hace falta, de verdad, que yo hablo con mi hermana normalmente y no hemos hablado del problema, pero yo hablo con mi hermana siempre y el otro día se le murió a mi hermana una compañera que es Verónica Forqué y yo la llamé porque sé el sentimiento que tiene Terelu y si yo tengo un problema mi hermana me va a llamar. Vuelvo a repetir que enfadarse y tener un problema no significa dejar de querer ni dejar de ser familia.

CH: Eso lo sabemos lo que pasa es que os hemos visto a las tres en los platós sufrir.

CARMEN: Pues sí, claro, claro que se sufre, pero por sufrir no se deja de ser familia.

CH: ¿Y lo de Verónica os ha removido también un poquito?

CARMEN: Sí, sobre todo yo tengo en mi cabeza a su hija porque perder a una madre es terrible, pero cuando se te muere en esas condiciones es muy terrible hasta que tú lo aceptas que creo que nunca lo aceptas, sino que aprendas a vivir con ello y nada más. Yo desde aquí le mando mi apoyo, mi cariño y decirle que se sale, aunque cueste se sale*

CH: ¿Qué te está pareciendo lo nuevo que están sacando de Rocío Jurado?

CARMEN: Un homenaje estupendo que mis compañeros hicieron un programón y estoy loca porque empiece la serie. Yo estoy loca por saber.

CH: ¿Y las polémicas que decían que se sabía lo de los vestidos? Que ya los llevó Anabel Dueñas en el espectáculo, que si eran réplicas.

CARMEN: Yo en eso no entro, de verdad. La bata que dicen que lleva Anabel, la bata salió de allí y la bata tenía aspecto de llevar ahí trece años, te lo digo yo que estaba con bastante polvo.

CH: Gloria Camila ha dicho que es precioso, pero sí que le ha dado un pequeño zasca diciendo que es la única que está sacando beneficio económico.

CARMEN: Gloria Camila está en su derecho a opinar lo que quiera porque está opinando de su madre y de su hermana. No seré yo la que opine de Gloria Camila.

CH: ¿Apoyando a Rociíto como siempre?

CARMEN: Cómo siempre.