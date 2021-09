‘Bigote’ Arrocet amenaza la tranquilidad de las Campos

Por fin sabemos cuál es la razón del inesperado regreso de Edmundo Arrocet a nuestro país: ¡Su vuelta a televisión! Dos años después de su polémica ruptura con María Teresa Campos, el humorista reaparece por todo lo alto y lo hace convirtiéndose en el concursante estrella del ‘reality’ que Mediaset estrenará próximamente, ‘Secret Story’.

Un fichaje sobre el que la veterana presentadora - que no quiere saber absolutamente nada del hombre que le rompió en mil pedazos el corazón - no se ha pronunciado todavía, pero sobre el que le hemos preguntado a Terelu Campos y Carmen Borrego, muy críticas con Bigote Arrocet desde que rompió con su madre y ‘desapareció del mapa’ sin previo aviso.

Mientras Alejandra Rubio aseguraba en ‘Viva la vida’ que cree que la entrada de Edmundo en la casa de ‘Secret Story’ - algo que afirma que ha hecho “por dinero” - le habrá sentado a su abuela “seguramente mal” aunque “no tiene miedo” de lo que su ex pueda contar, las hijas de la comunicadora han preferido mantener la cautela ante este inesperado regreso a televisión del humorista.

Muerta de risa y confesando que se va a “hacer pis”; así ha reaccionado Terelu a las preguntas relacionadas con el fichaje de Bigote por ‘Secret Story’. Asegurando que no tenía ni idea de la noticia - estas declaraciones corresponden a horas antes de que se sentase en ‘Viva la vida’ - porque “no he visto la tele, te lo juro por mi vida, dejarme tregua”, la colaboradora no ha podido evitar ‘mojarse’ al desvelar si le parece bien o mal la entrada del chileno en un reality. “Bueno”, ha contestado, dejando entrever que hay cierta preocupación en lo que el cómico pueda contar sobre su relación con Teresa Campos en esta sorprendente vuelta a televisión.

Mucho más explícita se ha mostrado Carmen Borrego que, fiel a su sinceridad, ha asegurado que “me parece estupendo”. “Está en su derecho”, apunta, sin querer contarnos cómo se ha tomado María Teresa la noticia - “eso se lo preguntáis a ella” - pero confiada en que la vuelta de Bigote a televisión no hará tambalear la paz familiar. “No tenemos ningún miedo de que desvele ningún secreto”, ha dejado claro.