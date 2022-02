Antonio Resines, cada vez mejor: “En un par de meses ya estaré dando guerra”

Han sido muchos los días en los que la preocupación por el estado de Antonio Resines inundaba las redes sociales, también muchos los rostros conocidos que colgaban en sus respectivos perfiles de Instagram mensajes cargados de cariño y ánimo en sus peores momentos. Ahora, hace ya semanas que recibió el alta hospitalaria tras superar la Covid y sigue con su rehabilitación para recuperarse cien por cien.

“Qué hacéis, hombre” dice Antonio Resines con una sonrisa cuando a las puertas de su casa. Y es que tras haber estado durante dos meses ingresado en la UCI tras contagiarse de la Covid, lo cierto es que presenta un muy buen aspecto físico, a pesar de llevar muletas, y con la simpatía que siempre le ha caracterizado.

“Voy al médico, a una revisión” confiesa el actor, que asegura que de momento no ha vuelto a su vida normal: “De rutina nada”, pero sí que nos desvela que: “Está todo bien, poco a poco”. Minutos más tarde, entraba a una clínica dental, acompañado por su mujer. No cabe duda de que Antonio Resines está poniéndose al día en todos los ámbitos de la salud y que nada le impide para hacer las visitas rutinarias a los profesionales... y es que si no fuera por las muletas, parecería que nada le hubiese pasado al intérprete.

A la salida del dentista, Antonio confesó que: “Estoy cansado, pero bien, bien de ánimo” y en cuanto a todos los mensajes que ha recibido en estos tiempos, aseguraba que: “Magnífico, ha sido una maravilla, no me he enterado muy bien, pero sé que la gente ha estado pendiente y eso es una alegría”.

También se le ha preguntado por la suplantación de identidad que ha sufrido en redes sociales, a lo que no ha querido darle más relevancia: “No tiene ninguna importancia”. El actor se ha mostrado muy orgulloso de su mujer e hijo, que no se han separado de su lado: “Si no los mato, fíjate, jajaja, todo estupendamente”.

En cuanto a cómo va la rehabilitación, Antonio confiesa que: “Queda porque todavía no puedo andar bien, pero en un par de meses ya estaré dando guerra, es tiempo y ganas” y nos ha asegurado que cuando se encuentre bien del todo, volverá al trabajo con más ganas que nunca: “Volveré, pero con tiempo”.