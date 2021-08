Anabel Pantoja explota al escuchar quejas sobre su boda a un ecologista

La boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez está dando mucho de qué hablar y es que aunque solo quedan cuatro días para que se celebre el tan esperado día, la colaboradora no deja de escuchar críticas de sus compañeros que le hacen estallar en directo y defender lo que es suyo.

El programa ha emitido esta tarde una reflexión de un ecologista que le ha pedido a Anabel Pantoja que no se case en La Graciosa porque no afecta al medio ambiente al hacerlo en una playa y ella... no ha podido más con la presión y ha explotado: “Estoy hasta el moño, llevo cuatro días con mi boda, lo que me estáis haciendo vosotros es de traca, pero no importa, solo me quedan cuatro días”.

Anabel le ha explicado a Carlota que: “He pedido el permiso que hay que pedir para que se celebre la boda y me lo han concedido. Yo he hecho todas las cosas bien, he pedido todas las cosas que hay que pedir” y por supuesto, ha asegurado que la playa quedará limpia: “Yo soy muy limpia, hay personas contratadas para que eso quede igual que antes, que yo aunque tenga dos seguidores doy ejemplo, eso va a ser bonito y vamos a pasarlo bien y al día siguiente vamos a hacer como si no hubiese pasado nada”.

La colaboradora se ha terminado levantando de su sitio y se ha quedado de que el programa lleve hablando cuatro días de su boda y siempre en términos negativos: “Ya estoy cansada de que me organicéis la puñetera boda que no es vuestra, es mío. Si por lo que sea viene el alcalde o quien sea y me dice que me vaya al polideportivo, pues me voy al polideportivo...”.