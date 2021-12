Ana Obregón da positivo y no podrá dar las Campanadas en TVE

La presentadora Ana García Obregón ha dado positivo en coronavirus y no podrá dar las Campanadas en TVE, junto a Anne Igartiburu como estaba inicialmente previsto, según ha confirmado este miércoles RTVE.

La Corporación pública ha informado de que, en su lugar, Jacob Petrus presentará este 31 de diciembre las Campanadas que despiden el año y dan la bienvenida a 2022. Esta será la 17ª retransmisión consecutiva de Anne Igartiburu, mientras que el presentador de ‘Aquí la tierra’ se estrena en esta labor.

Una hora después, Nieves Álvarez y Roberto Herrera tomarán el relevo desde Canarias, concretamente desde la isla de La Palma. Este año, con motivo de la erupción volcánica serán las campanadas solidarias ‘RTVE Todos somos La Palma’. Nieves Álvarez debutará junto a Roberto Herrera, que cumple su vigésimo aniversario en la retransmisión.

“Siento muchísimo tener que comunicaros que he dado positivo en Covid y no podré estar en la Puerta del Sol despidiendo el año con todos vosotros como me hubiera gustado” ha escrito Ana Obregón en su perfil de Instagram. La actriz ha querido tranquilizar a todos sus seguidores y ha asegurado: “Deciros que estoy bien, en casa, como si fuera un catarro súper fuerte gracias a las vacunas”, confesando que lo que más pena le da es “no poder estar en ese balcón de la Puerta del Sol para agradeceros a todos de corazón el apoyo y el cariño tan inmenso que he recibido todo este año a través de la redes, en los medios de comunicación y en la calle”.