Ana María Aldón y Ortega Cano, más unidos que nunca

No corren buenos tiempos para José Ortega Cano y Ana María Aldón, y no hay día que el todavía matrimonio no acapare titulares por el delicado momento personal que atraviesan desde hace meses. A pesar de que durante las últimas semanas han evitado coincidir, desde hace algunos días viven bajo el mismo techo e intentan volver a la rutina.

De lo más relajados y mostrándose como una familia muy unida, ambos han acompañado a su hijo José María al bús del colegio en su primer día de clase. Mientras Ana María Aldón intentaba sonreír, Ortega Cano salía de su casa cabizbajo y bastante serio. Tampoco podía faltar Marina en un momento tan especial, pues ha estado tanto en las buenas y en las malas al lado de la familia.

El matrimonio escuchaba las indicaciones de la monitora del bus, y poco después volvían al domicilio sin querer dar declaraciones. El torero simplemente ha querido asegurar que se encuentra “bien, estupendo”.

A pesar de que son pocas las veces que se dejan ver juntos, ambos han repetido en diferentes ocasiones que seguirán unidos por el bien del hijo que tienen en común.