Ana María Aldón se confiesa en directo: “A veces es mejor irse y que te echen de menos”

Ana María Aldón ha vuelto este domingo a ‘Ya es verano’ para hablar sobre su relación matrimonial con José Ortega Cano. Lo cierto es que se ha convertido en algo habitual ver a la diseñadora cada fin de semana sentada en los platós de televisión hablando sobre las últimas novedades de su vida, pero... hay algo que todavía nadie entiende: ¿qué va a pasar con su matrimonio?

“No vengo aquí a hacerle daño a mi marido, eso no quita que para defenderle a él y estar a su lado tengan que culparme a mí” ha dejado claro la diseñadora nada más sentarse en el programa y ha confesado que ella no está alargando ninguna situación, simplemente quiere ponerse buena para saber qué hacer en un futuro.

En cuanto a por qué han ocurrido los hechos de esta manera, Ana María explica que: “A veces es mejor irse y que te echen de menos” y ha asegurado que con su marido “es con el que menos problema he tenido, prácticamente no tengo problemas, pero cuando han entrado terceras personas malmetiendo, pues ahí ya no puedo hacer nada”.

Ana María tiene claro que “Yo no voy a cambiar a nadie, ni le pido a nadie que cambie por mí” por eso no le pide a su marido que haga nada, ni tampoco espera nada de él: “No le pido que luche por mí, no espero nada, solo espero sanarme y ponerme buena”.

Cuando escuchaba las declaraciones de Ortega diciendo que le parecía muy fuerte que su mujer hablase así de él, ella ha contestado: “A mí me han parecido fuerte muchas cosas, no sé a que se refiere cuando dice ‘que tenga que hablar así de su marido’ porque estoy cansada de decir que mi marido es una buenísima persona”... pero también le ha pedido disculpas por haber contado que no duermen en la misma cama: “Si le ha molestado eso le pido perdón, pero es una cosa obvia, llevamos meses así y es una realidad”.

“Los tiempos los vamos a marcar mi marido y yo, es un matrimonio y somos dos” ha concluido Ana María, asegurando que “Yo de momento sigo en mi casa” a pesar de que se haya dicho que está en búsqueda de una casa, algo que tiene en mente “Desde hace un año y es público”.