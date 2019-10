Amenábar celebra el “consenso” que genera ‘Mientras dure la guerra’: “Me paran para darme las gracias”

El director Alejandro Amenábar ha asegurado que nota la “comprensión” del público con su película sobre la Guerra Civil española ‘Mientras dure la guerra’, la cual ha generado “consenso”. “A veces me encuentro con gente por la calle que me da las gracias”, ha añadido.

El cineasta ha recibido el reconocimiento a una carrera de dos décadas que supone la Espiga de Honor de la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci).

Junto a él, recibirán también este galardón el director de ‘casting’ Luis San Narciso, la actriz Najwa Nimri y el presentador del programa de Radio 3 ‘El séptimo vicio’, Javier Tolentino, en la gala del cine español que se celebra este martes, cuarta jornada del festival.

Amenábar, que ha agradecido este “maravilloso” reconocimiento a más de 20 años de carrera, ha reconocido, sin embargo, que no se ve a sí mismo como un director “veterano o consagrado”, sino como un “nuevo talento”. “Todavía no me veo tan mayor”, ha bromeado.

Desde que comenzase su trayectoria, pone “la misma fuerza en todas sus películas” pero, a veces, alcanza una “conexión” con el público con la que logra que se entienda lo que quiere plantear.

Además, ha asegurado que se ha planteado la película desde la perspectiva de un ciudadano, ya que surge de una preocupación como habitante de España, esa “comunidad de vecinos” en la que le ha tocado vivir.

En este sentido, ha afirmado que su vida, que el veía “tan lejos” de la Guerra Civil, en realidad ha estado marcada por la política a través de dos golpes de Estado: el de España y el de Chile, dos nacionalidades que además comparte y entre las que sigue viendo ciertos “paralelismos”.

Sin embargo, lo que le ha inspirado en esta ocasión ha sido el caso español, ya que le toca “más de cerca”, razón por la que ha acabado haciendo una película sobre la Guerra Civil.

Por su parte, la actriz Nawja Nimri, ha confesado, en la misma línea que Amenábar, “sentirse entendida” gracias al personaje de Zulema en la serie ‘Vis a vis’, que le llevó a librar una batalla personal en su relación con el mundo árabe. “Tenía que salvar al personaje y hasta aquí nos ha traído”, ha señalado.

Además, ha reconocido que los premios no son nunca “algo con lo que cuente” y, por eso, no sabe cómo “encararlo”. No obstante, ha agregado, la Espiga de Honor es un reconocimiento que le hace “terrible ilusión” y que le hace sentirse “parte de la industria”.

Aunque la principio de su carrera “sufría mucho” porque no encontraba su método, ha apuntado que ahora trabaja los papeles de forma “concienzuda” y con ‘coach’, algo “poco habitual en España”, hasta quedar “exhausta”. “Los actores, en realidad, somos caóticos”, ha confesado, porque tienen que ser capaces de “silenciarlo todo hasta que solo queden el personaje y la historia”.