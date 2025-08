Xavier Font habla de su convivencia con Gloria Camila: «Tiene dos caras, pero es buena persona»

E. P. Madrid Lunes, 4 de agosto 2025, 17:15 Comenta Compartir

Xavier Font ha decidido romper su silencio para hacer balance de su experiencia en los realities y hablar abiertamente sobre su convivencia con Gloria Camila, hija del torero Ortega Cano. El fundador del mítico grupo Locomía reconoce que el inicio de esa convivencia no fue sencillo, aunque con el tiempo logró establecer una conexión con ella: «Al principio sí fue complicado, pero al final me entendía. Es que los realities son un poco ficción a veces», explica, señalando cómo el contexto televisivo puede distorsionar la verdadera imagen de las personas.

Respecto a la personalidad de Gloria Camila, Font asegura que «tiene dos caras», y matiza: «Con el lado oscuro cubre a la niña que realmente es y todo lo que ha vivido. Es buena persona». A pesar de las diferencias surgidas durante la convivencia, el artista destaca que mantiene una visión comprensiva y cercana hacia ella: «Sí, he visto lo que pasa, pero ella es buena chica».

En otro momento de la entrevista, Xavier también ha querido reiterar el amor y el respeto que siente por su hermano, independientemente de los desacuerdos del pasado. «Sí, ya lo he dicho en televisión: a mi hermano lo quiero, es mi sangre. Igual que a todos los Locomía, y eso no lo puede cambiar nada. El amor no se cambia», declara con firmeza.

Con estas palabras, Font no solo aclara su postura respecto a su paso por televisión, sino que también reafirma los vínculos personales que considera esenciales en su vida, tanto familiares como los forjados en el escenario.