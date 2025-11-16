Violeta Mangriñán responde a Diego Matamoros tras su ataque en redes sociales «¿Tú no estás de acuerdo? Ok, pero no seas maleducado, no insultes», ha señalado la influencer

Violeta Mangriñán se ha sumado a la moda de Marcos Llorente y ha compartido a través de sus redes sociales una foto llevando unas gafas amarillas y esto ha provocado la reacción de algunos rostros conocidos, como Diego Matamoros, que no ha dudado en lanzarle una pulla.

El hijo de Kiko Matamoros aprovechaba que un famoso tiktoker comentaba el storie de la influencer con las gafas para dejarle un comentario dirigido a la misma, sumándose así a las críticas por su discurso.

Esta semana, Violeta se ha dejado ver ante las cámaras de la prensa y no dudaba en contestarle: «Si Diego Matamoros quiere decir que yo soy retrasada, pues si lo dice él... Ja, ja, ja. Es que me da igual», decía la influencer.

Además, explicaba que «yo me pongo las gafas amarillas y se me cansa menos la vista con la pantalla porque yo estoy todo el día con el móvil» y, además, dejaba claro que «el que no la quiere usar, que no la use, es tan sencillo como esto».

Violeta confesaba que no ha animado a nadie a que haga lo mismo que ella: «¿Yo le digo a alguien que se las ponga? ¿Yo le obligo a alguien a que se las compre? Pues ya está. El que no quiera que no se las compre, pero me parece feo insultar a Marcos Llorente o a quien sea por tener unas ideas o unos pensamientos distintos a ti».

Por último, dejaba claro que no le molesta que la gente tenga una opinión distinta, sino las formas en las expresan públicamente: ¿Tú no estás de acuerdo? Ok, pero no seas maleducado, no insultes«.

