Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Victoria Federica. E.P.

Victoria Federica triunfa con un total look negro de cuero en la presentación de la 'Feria de Mayo' de Madrid

La influencer ha apostado todo al negro y ha arrasado con un total look de cuero formado por una camisa de corte clásico y una falta midi con silueta lápiz que destacaba sus curvas

E.P.

Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:08

Comenta

Protagonista del cartel de la Feria de San Isidro 2025, Victoria Federica no se ha perdido este martes en el madrileño palacete de Fortuny, reconvertido en una caseta para la ocasión, la presentación de la primera edición de la 'Feria de Mayo' que se celebrará entre el 26 y el 31 de mayo de 2026 y en la que habrá numerosas actividades culturales como el primer Salón Internacional de Moda Castiza.

Un evento muy especial repleto de rostros conocidos amantes de la moda, la tauromaquia, el flamenco y las costumbres más castizas, como Laura Sánchez, Antonio Carmona, Juan Peña, Óscar Higares, o Julián Porras, y en el que la hija de la infanta Elena acaparó una vez más todas las miradas en su impactante paso por el photocall.

Demostrando por qué se ha convertido en uno de los referentes de estilo de la 'Gen H', la influencer ha apostado todo al negro y ha arrasado con un total look de cuero formado por una camisa de corte clásico y una falta midi con silueta lápiz que destacaba sus curvas. Con su larga melena suelta y lisa, y unos maxipendientes redondos de plata, Victoria ha completado su sofisticado oufit con un guiño muy madrileño al llevar su bolso negro -al tono con sus zapatos de tacón de punta redonda- con varios claveles rojos a la vista.

Fiel a su 'alergia' a las prensa, la sobrina del Rey Felipe VI ha pasado de largo ignorando las preguntas sin revelar cómo se encuentra y cómo definiría el gran momento que está viviendo tras su ruptura el pasado verano con Borja Moreno.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Va al cuartel para denunciar un robo en su casa y la Guardia Civil la arresta por un hurto en una gasolinera
  2. 2 Personas sin hogar durmiendo en el parking del Vega: «Da miedo subir sola»
  3. 3 La Guardia Civil detiene en Villares a un huido de la justicia y reclamado por la Audiencia Nacional
  4. 4 El puesto laboral más inestable del pueblo: «Todos han sido interinos, si consiguen uno en otro sitio se acaban yendo»
  5. 5 Condenado a prisión por agredir a su pareja y a su hija de ocho años y amenazar a la mayor, de 15, en Guijuelo
  6. 6 Locura por ver a Unionistas en uno de los campos más míticos del fútbol español, pese al hándicap del avión
  7. 7 Mañueco presenta los presupuestos con un nuevo guiño a las familias
  8. 8

    Alcalde, profesión de riesgo
  9. 9 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este martes 14 de octubre
  10. 10 La predicción de las cabañuelas con su refrán para esta semana: «La lluvia del Pilar...»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Victoria Federica triunfa con un total look negro de cuero en la presentación de la 'Feria de Mayo' de Madrid

Victoria Federica triunfa con un total look negro de cuero en la presentación de la &#039;Feria de Mayo&#039; de Madrid