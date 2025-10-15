Victoria Federica triunfa con un total look negro de cuero en la presentación de la 'Feria de Mayo' de Madrid La influencer ha apostado todo al negro y ha arrasado con un total look de cuero formado por una camisa de corte clásico y una falta midi con silueta lápiz que destacaba sus curvas

E.P. Miércoles, 15 de octubre 2025, 11:08

Protagonista del cartel de la Feria de San Isidro 2025, Victoria Federica no se ha perdido este martes en el madrileño palacete de Fortuny, reconvertido en una caseta para la ocasión, la presentación de la primera edición de la 'Feria de Mayo' que se celebrará entre el 26 y el 31 de mayo de 2026 y en la que habrá numerosas actividades culturales como el primer Salón Internacional de Moda Castiza.

Un evento muy especial repleto de rostros conocidos amantes de la moda, la tauromaquia, el flamenco y las costumbres más castizas, como Laura Sánchez, Antonio Carmona, Juan Peña, Óscar Higares, o Julián Porras, y en el que la hija de la infanta Elena acaparó una vez más todas las miradas en su impactante paso por el photocall.

Demostrando por qué se ha convertido en uno de los referentes de estilo de la 'Gen H', la influencer ha apostado todo al negro y ha arrasado con un total look de cuero formado por una camisa de corte clásico y una falta midi con silueta lápiz que destacaba sus curvas. Con su larga melena suelta y lisa, y unos maxipendientes redondos de plata, Victoria ha completado su sofisticado oufit con un guiño muy madrileño al llevar su bolso negro -al tono con sus zapatos de tacón de punta redonda- con varios claveles rojos a la vista.

Fiel a su 'alergia' a las prensa, la sobrina del Rey Felipe VI ha pasado de largo ignorando las preguntas sin revelar cómo se encuentra y cómo definiría el gran momento que está viviendo tras su ruptura el pasado verano con Borja Moreno.

