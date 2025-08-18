Valeri Cuéllar, víctima de una brutal agresión en su propia casa Ella ha preferido guardar silencio, aunque sí ha querido tranquilizar a sus seguidores reposteando en Instagram

E. P. Madrid Lunes, 18 de agosto 2025, 12:22 Comenta Compartir

Valeri Cuéllar, quien saltó a la fama en junio de 2024 por ser la ‘tercera en discordia’ en la polémica ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez —tras revelar a la modelo sevillana el supuesto romance que mantuvo con el jinete mientras aún eran pareja— vuelve a estar en el centro de la atención por un delicado asunto.

Este domingo, el programa 'Fiesta' informó que la transexual fue víctima de una violenta agresión en su domicilio, presuntamente por personas de su entorno que días atrás habrían intentado atropellarla.

Kim, amigo de Valeri, relató en directo en Mediaset que la colombiana le llamó por videollamada mientras la agredían: "Yo estaba en la playa de Barcelona cuando recibí la videollamada. Veía perfectamente cómo la estaban atacando. Me puse muy nervioso y llamé a Kike Calleja y a Marta López, que conozco en Madrid, para informarles de la situación. Valeri estaba descompuesta, sin saber qué hacer. Si quiere contarlo, que lo haga; yo solo digo que lo ocurrido hoy está relacionado con lo que pasó el otro día" —refiriéndose al intento de atropello—.

Kike Calleja añadió que la policía se encuentra en la vivienda recabando información. "La agresión ocurrió dentro de su casa. Ella está muy asustada y nerviosa", señaló, y explicó que Valeri acudió al hospital debido a las lesiones, mostrando imágenes de su rostro golpeado. Según el programa, detrás de la agresión estaría "una persona muy cercana a ella", cuya identidad aún se desconoce.

Por ahora, Valeri mantiene silencio, aunque ha querido tranquilizar a sus seguidores a través de Instagram, republicando un storie de su amigo Kim en el que afirma que "se encuentra bien, recuperándose de sus heridas" y que "en cuanto pueda os contestará", dejando entrever que pronto se pronunciará sobre este complicado momento.

Temas

Instagram

Agresión