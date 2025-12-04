Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Turrón Pexels

El truco estrella de Karlos Arguiñano para dar salida al turrón sobrante en Navidad

Se trata de una sencilla receta que combina las fechas navideñas con un dulce típico del verano

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 10:49

Si alguna época del año destaca especialmente por sus delicias gastronómicas es, sin duda, la Navidad. Las castañas asadas o los polvorones son una tradición en prácticamente todas las mesas, pero si algo no puede faltar, es el turrón.

Sin embargo, no es difícil pasarnos a la hora de comprarlo, por lo que nos encontramos con un exceso al que no sabemos como dar salida. Para ello, Karlos Arguiñano ha compartido uno de sus trucos estrella.

La receta consiste en combinar el invierno con un alimento típico del verano, transformando este dulce en un delicioso helado. Para hacerlo, sólo necesitaremos nata líquida, azúcar, leche, azúcar y, por supuesto, una tableta de turrón.

En primer lugar, cogemos una olla o cazo con leche en la que introduciremos el turrón troceado y la calentaremos a fuego lento hasta que se forme una mezcla espesa, a la que añadiremos azúcar y nata líquida. Removemos hasta que los elementos estén bien integrados.

A continuación, dejamos reposar la mezcla unos minutos, tras los que la meteremos en el congelador durante, aproximadamente, dos horas y media. Una vez cumplido este paso, tendremos un delicioso helado de turrón con la textura perfecta.

