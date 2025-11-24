Toño Sanchís, condenado a dos años de prisión por apropiarse de casi 389.000 euros de Belén Esteban La Audiencia Provincial de Madrid lo declara culpable de un delito continuado de apropiación indebida tras aprovechar la relación de confianza con la colaboradora televisiva para desviar parte de sus ingresos artísticos

E. P. Madrid Lunes, 24 de noviembre 2025, 18:18 Comenta Compartir

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Toño Sanchís a dos años de prisión por apropiarse de 388.868,14 euros de Belén Esteban durante el tiempo en que actuó como su representante. Según la sentencia, Sanchís se aprovechó de la relación de confianza personal y profesional que mantenía con la tertuliana para desviar a su favor parte de los ingresos generados por su actividad artística.

El tribunal impone, además, seis meses de multa con una cuota diaria de 10 euros y la obligación de indemnizar a Belén Esteban por el monto que se determine en la ejecución de la sentencia.

La Sala considera probado que Sanchís gestionaba la Agencia de Servicios Lorant S.L., captó a Belén como cliente y decidió el porcentaje del dinero que debía facturar a favor de las sociedades de Esteban, apropiándose de la diferencia. La Audiencia da por válido el relato de la colaboradora, quien confiaba plenamente en él y no supervisaba los cálculos de los porcentajes pactados hasta detectar irregularidades en 2015.

Durante la relación contractual, Sanchís aplicó porcentajes superiores al 20% acordado y facturó cantidades menores a favor de BEM Imagin, S.L., quedándose con la diferencia para su beneficio.

El contrato, firmado en 2009 y renovado hasta 2015, establecía que la Agencia de Servicios Lorant S.L. representaría exclusivamente a Belén Esteban en España y en el mundo, recibiendo un 20% de comisión sobre los ingresos brutos. Sin embargo, Sanchís se apropió de 362.248,14 euros más IVA mediante facturas manipuladas.

Tras el fin del contrato y ante la negativa de Sanchís a rendir cuentas, Belén Esteban y sus empresas demandaron a la agencia, logrando que se les reconociera la entrega de 388.868,14 euros. Solo se recuperaron 49.318,33 euros en efectivo y 375.000 euros mediante la adjudicación de una vivienda gravada con hipoteca. Por ello, la Fiscalía determina que Sanchís deberá indemnizar finalmente 339.549,81 euros a Bem Imaging, S.L.