Terelu Campos reaparece enferma con su obra de teatro en Murcia: «No se le ha notado nada»

Terelu Campos sorprendía el pasado viernes al ausentarse del plató de '¡De Viernes!' tras disfrutar de unas breves pero intensas vacaciones con amigos en República Dominicana. El motivo, como ella misma revelaba 24 horas después en conexión con 'Fiesta' -programa que presentará a partir del próximo sábado, sustituyendo a Emma García durante el resto del verano-, un «virus estomacal» que cogió durante su viaje y que le ha dejado completamente «chof».

«Me hubiera encantado ir. Estoy mejor, ayer estuve un poco pachucha porque cogí un virus en República Dominicana, estuve unos días y vine fastidiada. Ayer no pude ir a ¡De viernes!, yo creo que es la primera vez en mi vida que falto a mi puesto de trabajo, con eso te lo digo todo», explicaba todavía algo débil.

Sin embargo, sacando fuerzas de flaqueza y demostrando su profesionalidad, Terelu ha cumplido con sus compromisos teatrales y este domingo ha reaparecido en San Pedro del Pinatar, Murcia, con su obra 'Santa Lola'. Caminando con dificultad y con un vaso de Coca Cola en la mano, la ahora actriz llegaba al teatro visiblemente cansada y confesaba que todavía no estaba del todo recuperada. «Estoy regular, cariño», reconocía, añadiendo a continuación que a pesar de su bache de salud sí tenía «ganas» de actuar y reencontrarse con su público.

No tanto de hacer su tradicional posado veraniego en traje de baño en portada de una conocida revista, siguiendo los pasos de su hermana Carmen Borrego. «Uy no, ¿tú crees que ahora estoy en ello?» ha admitido, dejando en el aire cuándo la veremos en bañador.

Una reaparición 'accidentada' por su virus en la que ha conquistado a la localidad murciana, ya que todos los asistentes a la obra se mostraban encantados a su salida: «Muy divertida, muy divertida, muy buena actriz. Y está guapísima»; «no sabíamos que tiene un virus, no se le ha notado nada, nos hemos divertido mucho»; «me ha gustado bastante y me ha sorprendido mucho. Yo suelo verla muchas tardes y he encontrado muchas diferencias de verla en persona a verla en la tele»; «está estupenda, de maravilla»; «lo que más me ha gustado, el carisma que tiene. Lo ha hecho muy bien y la gracia que tiene, la simpatía que despierta. Me parece que es un personaje que intercala muy bien con el público, que lo atrae. La verdad, sube la audiencia»; «ah, ¿estaba mala? Ay, pobretica. Pues ha disimulado muy bien, la verdad. Me ha gustado, me ha encantado, la verdad. Le daría un sobresaliente. Está muy bien» son solo algunos de los comentarios del público, rendido a la nueva faceta de actriz teatral de Terelu, que ha disimulado su malestar físico y ha dado lo mejor de sí sobre las tablas.