Terelu Campos reacciona a las comparaciones de su posado con Mar Flores: «Es que me da risa»

Alejandra Rubio se ha tenido que defender estos días de las especulaciones que ha habido tras ser fotografiada en Ibiza junto a Carlo Costanzia y su hijo... pero también sobre la supuesta mejor relación que tiene con su familia político que su madre y su tía.

Una información que a la que la joven no le ha dado importancia y, su madre, menos, ya que este viernes le preguntaban por ello y aseguraba que «me da risa», dejando claro que la relación con su hija es muy buena.

Además, la colaboradora de televisión se tomaba con humor las comparaciones de su posado de verano con el de Mar Flores: «Es que si me vais a comparar con Claudia Schiffer, Emma Pherson, ya nos podemos descojonar... si es para descojonarnos, nos descojonamos todos».

Terelu considera que es «es absurdo» que se le compare con la modelo, pero le seguía el juego a la prensa mostrando indiferencia absoluta a los comentarios: «Por favor, es que me da risa... pero vamos, si os divierte, no me importa».

Sobre su nuevo trabajo cómo presentadora, la hija de María Teresa Campos, aseguraba que no tiene nervios: «No, responsabilidad si, nervios no» y sobre la obra de teatro explicaba que «no es que pare la obra, ahora tengo el miércoles en mi tierra en Málaga, en Benalmádena que ya tengo unos nervios horribles. Tengo más nervios por eso que mañana».

Por último, sobre la relación con su yerno, Terelu aclara que hay buena relación... a la vista está tras verles cenar hace unos días en un restaurante de la capital madrileña derrochando complicidad: «¿Con Carlo? Como siempre fenomenal».

