Telma Ortiz, radiante y centrada en su nueva etapa profesional tras su separación de Robert Gavin Bonnar

Serena, renovada y con una actitud plenamente profesional. Así ha reaparecido Telma Ortiz, hermana de la Reina Letizia, casi un mes después de hacerse pública su separación de Robert Gavin Bonnar, con quien mantuvo una relación de seis años y tiene una hija en común, Erin, de cuatro años.

Volcada en su nueva etapa laboral, Telma continúa afianzando su compromiso con la cooperación internacional desde su cargo como asesora sénior de la Gerencia de Movilización de Recursos y Alianzas Globales de CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. Este martes participó en la XI edición de los Diálogos del Agua, celebrada bajo el lema 'Seguridad hídrica para el desarrollo territorial sostenible', en el Palacio Municipal de IFEMA, donde coincidió con la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, entre otras autoridades.

Aunque procuró mantenerse en un discreto segundo plano, Telma acaparó miradas por su impecable estilo working girl, muy en la línea de la Reina Letizia. Eligió un traje sastre gris marengo con pantalón recto y blazer estructurada, que lució abierta y con las mangas ligeramente remangadas, combinándolo con un top de cuello redondo de finas rayas, un bolso negro tipo bandolera y zapatos de tacón a juego.

Durante el acto, se mostró relajada y sonriente, especialmente en su conversación con la ministra Aagesen, con quien compartió gestos de complicidad y una visible buena sintonía. Una imagen de serenidad y renovación que confirma que Telma Ortiz afronta esta nueva etapa con equilibrio, elegancia y determinación.