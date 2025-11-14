Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Rocío Aguirre y C. Tangana, en un photocall. E. P.

C. Tangana y Rocío Aguirre esperan su primer hijo

Tras años manteniendo su relación lejos del ojo público, la fotógrafa chilena ha anunciado su embarazo con una tierna publicación en redes sociales

E. P.

Madrid

Viernes, 14 de noviembre 2025, 18:16

Conocido por mantener su vida privada lejos de los focos, C. Tangana siempre ha intentado proteger su historia de amor con la fotógrafa chilena Rocío Aguirre. Sin embargo, no siempre ha sido posible ocultarla: en los Premios Goya 2023, la pareja fue vista junta, irradiando complicidad.

Sorprendiendo a sus seguidores, Rocío anunció en redes sociales que está embarazada. En la publicación, se la ve frente al espejo mostrando su incipiente tripita y acompañando la imagen con la frase: «Las guagüitas vienen con la marraqueta bajo el brazo, dicen».

La historia de ambos comenzó en 2019, cuando se conocieron en un bar de Madrid gracias a amigos en común. Sus caminos se separaron entonces, pero el destino los reunió nuevamente durante la pandemia en México, mientras C. Tangana estaba de gira internacional.

Durante el confinamiento, su relación pasó de lo profesional a lo sentimental. Desde ese momento, han mantenido un perfil bajo, cuidando mucho sus apariciones públicas y llevando su amor de manera discreta.

