Tana Rivera reaparece tras su ruptura y celebra su etapa de soltería: «Estoy en un momento muy feliz y de autoamor»

La hija de Fran Rivera y Lourdes Montes rompe su silencio en un evento de Rabat, habla de sus joyas más sentimentales y confiesa su ilusión por casarse y formar una familia numerosa en el futuro

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:28

Siempre reservada con su vida privada, Cayetana Rivera ha decidido romper su silencio tras su discreta ruptura con Manuel Vega el pasado verano, poniendo fin a una relación de tres años. Después de varios meses alejada del foco mediático, la hija de Francisco Rivera y Lourdes Montes ha reaparecido deslumbrante en la fiesta Magnificent de la joyería Rabat, donde lució un elegante vestido negro de jacquard con escote bardot, drapeado en la cintura y una sutil abertura en la falda.

Durante el evento, Cayetana se mostró radiante y habló con naturalidad sobre el momento personal que atraviesa: «Estoy en un momento muy feliz, me siento muy completa, estoy trabajando mucho en mí y a nivel profesional también. Y... y estoy muy feliz, sí».

La joven reconoció que vive una etapa de crecimiento personal: «Estoy en un momento de autoamor, absolutamente. Creo que son fases de la vida, y ahora me toca esta. Sé que es para hacer algo muy bonito y construir mi futuro». Además, destacó las ventajas de la soltería: «Disfruto de mi familia, de mis amigos, viajo, conozco gente... Ahora no me ata nada y estoy encantada».

Tana también compartió el valor sentimental de sus joyas más queridas: «Les tengo mucho cariño a mis anillos, uno de mi abuela Cayetana y otro de mi abuela Carmen. No son lujosos, pero los llevo a diario porque siento que siempre están conmigo».

Pese a disfrutar plenamente de esta nueva etapa, Cayetana asegura que sigue creyendo en el amor: «Me encantaría casarme y formar una familia, es uno de mis sueños», comentó entre risas, admitiendo que le gustaría darle «unos cuantos nietos» a su padre.

«Me encantaría tener una familia numerosa. He sido hija única hasta los 15 años y me aburría mucho, pero con mi hermana Carmen voy a recuperar ese tiempo. Sé que cuando crezca querrá dormir en mi casa y salir conmigo», contó divertida.

Sobre la reciente separación de su tío Kiko Rivera e Irene Rosales, Cayetana prefirió mantenerse al margen: «La verdad, no te puedo ayudar porque no veo nada ni me entero mucho de esas cosas», respondió con elegancia y una sonrisa.

