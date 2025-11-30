Susanna Griso confirma su felicidad y calma ante los preparativos de su boda La presentadora de 'Espejo Público' habla de su compromiso con Luis Enríquez Nistal y revela cómo disfruta del proceso sin estrés, a pesar del gran interés mediático

Hacía tiempo que no se veía tan feliz a Susanna Griso. El pasado 8 de octubre, coincidiendo con su 56 cumpleaños, la presentadora confirmó su compromiso matrimonial con Luis Enríquez Nistal, tras seis meses de relación intensa.

Este fin de semana, Griso acudió a Las Palmas de Gran Canaria para el 'Atresplayer Day' y habló sobre cómo lleva los preparativos de su boda, que, según ha comentado en ocasiones anteriores, se celebrará el próximo año en un pueblo de la Costa Brava.

Sorprendida por la repercusión que ha generado su boda, Susanna confesó: «Yo no pensaba que se hubiese montado tal cisco con mi boda. Es sorprendente que tenga tanto interés público». La comunicadora admite que trató de mantener cierta discreción: «No quería pasarme nueve meses hablando de esto, pero no tengo la sensación de que mi boda pueda generar tantísimo interés».

A pesar del revuelo mediático, Griso asegura que está feliz y lo está viviendo con calma: «No dejo que me estrese», explicó, y por ello todavía no puede dar detalles sobre los preparativos de su 'Sí, quiero' por lo civil, previsto para julio del próximo año.

Sobre su futuro marido, Susanna destacó su carácter: «Es muy majo, tiene mucho sentido del humor y encaja bien en cualquier situación… incluso en las polémicas», haciendo referencia a un divertido incidente reciente. Durante la entrega del Premio Antena de Oro 2025, Luis, fruto de los nervios y la inexperiencia ante las cámaras, fue fotografiado sujetándole el bolso a Griso.

La presentadora se tomó el momento con humor: «Me ha hecho mucha gracia porque ha quedado como que es el que me lleva el bolso, que por cierto lo está cargando ahora. Cuando llegué le dije 'Luis, el bolso te lo dejo a ti' y me respondió 'no, si esta ya es mi especialidad'. Tiene mucho sentido del humor, encaja bien y todo esto le divierte».

