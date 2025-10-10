Sonia Monroy rompe su amistad con Yola Berrocal tras 'Supervivientes All Stars': «No quiero llorar» La actriz anuncia el fin de su relación de casi 40 años con su representante y amiga, confesando sentirse traicionada y prometiendo dar todos los detalles en próximos programas

Tras su expulsión el pasado jueves de 'Supervivientes All Stars', Sonia Monroy se convirtió en una de las protagonistas del plató al revelar que ha terminado su amistad con Yola Berrocal, quien además había sido su representante y defensora en los programas del reality.

La noticia surgió de manera inesperada mientras Jorge Javier Vázquez la elogiaba por su espectacular vestido rojo. Entre bromas, Sonia soltó la bomba: «Yola ya no es mi manager». El presentador no perdió la oportunidad de comentar con humor que sabía que esto le molestaría, haciendo referencia al famoso mono de peluche de Sonia que Yola llevó al plató durante su estancia en Los Cayos Cochinos.

«Han pasado cosas. Solo digo que Yola ya no es mi manager porque me ha traicionado. No me hizo gracia el mono ni otras situaciones», explicó Sonia. Aunque aseguró que no hubo engaños relacionados con el dinero, se mostró visiblemente afectada: «Es muy triste… No me enteré de todo hasta después, pero luego sucedieron cosas. Ya lo contaré, porque no quiero llorar».

Jorge Javier trató de sonsacar los motivos de la ruptura, comentando irónicamente que la veía «completamente compungida». Sonia respondió: «Es muy doloroso pelearte con tu hermana», en referencia a su relación con Yola. Cuando el presentador preguntó si se había visto obligada a hablar del tema en '¡De viernes!', Sonia dejó claro: «Nadie me obliga a nada».

Así, la actriz confirmó que esta noche se sentará en el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona para contar, con todos los detalles, los motivos del fin de su amistad de casi cuatro décadas con Yola Berrocal.