«Soñaba con el día en que todo se sintiera bien otra vez...» Isa Pantoja actualiza su estado anímico dos meses después de dar a luz

Desde que se convirtió en madre por segunda vez —el 22 de junio, de su hijo Cairo, el primero junto a Asraf Beno—, Isa Pantoja ha hecho de las redes sociales su ventana al mundo. Abierta y sincera, la hija de Isabel Pantoja ha compartido el bajón anímico y el “carrusel de emociones” que ha experimentado en las últimas semanas, reconociendo que no fueron momentos fáciles y que necesitó pedir ayuda para sobrellevar la depresión posparto.

“Siento que me preparé demasiado para el embarazo, pero nadie me habló del posparto. Es una sensación de soledad, aunque no lo esté. De no saber pedir lo que necesito y de intentar descifrar a mi bebé mientras trato de reconocerme a mí misma”, confesó apenas dos semanas después de la llegada de Cairo.

Poco a poco, Isa ha logrado superar este complicado trance, como ha contado en su último post de Instagram este domingo, a punto de cumplirse dos meses del nacimiento del pequeño. “Me preparé para el embarazo, pero nada para el posparto. El cansancio, las lágrimas… todo me sobrepasó”, admitió. “La clave ha sido darme mi tiempo y aceptar la ayuda que necesitaba. Ahora estoy mucho mejor, cerrando una etapa poco a poco”, añadió, confirmando que ya ha superado el bajón emocional tras el parto.

La confesión vino acompañada de un vídeo con imágenes de los últimos meses, desde que descubrió su embarazo hasta la actualidad. “La nostalgia posparto me robó momentos. Mi mente se refugiaba en los recuerdos del embarazo”, reflexionó, antes de añadir: “Soñaba con el día en que todo se sintiera bien otra vez… y ese día llegó”. El post termina con una tierna instantánea de Asraf y ella junto a Cairo, cerrando así su emotivo mensaje.