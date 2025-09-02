Sebastián Yatra, su tajante reacción ante la felicidad de Aitana y Plex: «¡No le vas a grabar más!» No le ha hecho mucha gracia que le pregunten por este tema

'La Voz', uno de los programas más exitosos de la pequeña pantalla, ha presentado su nueva temporada en el FestVal de Vitoria con la presencia de su presentadora, Eva González, y sus coach: Sebastián Yatra, Mika, Malú y Pablo López, que derrochando complicidad y presumiendo de la maravillosa relación que mantiene tanto delante como detrás de las cámaras, desataron la locura a su paso por la alfombra roja en la jornada inaugural del festival televisivo más importante de nuestro país.

Al margen de la reacción de la exmujer de Cayetano Rivera a la inesperada separación de sus excuñados Kiko Rivera e Irene Rosales -muy discreta ha reconocido que no sabía nada, y se ha limitado a comentar que les desea a ambos lo mejor- la expectación era máxima por descubrir qué opina el cantante de 'Tacones rojos' sobre lo enamoradísima que está Aitana Ocaña de Plex, rompiendo su 'norma no escrita' en sus relaciones sentimentales al compartir en redes sociales diferentes imágenes con el youtuber de sus idílicas vacaciones en Bali que reflejan el gran momento que están viviendo.

Pero antes, y demostrando que no se ha 'olvidado' del todo de Yatra, la cantante sorprendía en su último concierto en Madrid al hacer un guiño a su ex mientras cantaba 'Son mis amigos' con Amaral, haciendo un llamativo gesto con las manos al llegar a la parte de la canción que dice «Sebas se marchó de vuelta a Buenos Aires».

Un comentadísimo momento al que el colombiano ha reaccionado visiblemente tenso y en silencio, dejando claro que no se siente cómodo al hablar sobre Aitana y que no tiene nada que decir sobre lo feliz que está con Plex. Tanto es así que ha abandonado la presentación de 'La Voz' escoltado por varios miembros de seguridad para impedir que la prensa siguiese preguntándole por su ex.

«¡No le vas a grabar más, no le vas a grabar más!» ha exclamado su compañero Pablo López entre risas, bromeando con un cámara emulando a la famosa frase de Isabel Pantoja cuando estaba intentando captar una imagen de Sebastián.

Mucho más cercano se ha mostrado el colombiano cuando hemos querido saber su opinión sobre la nueva faceta de cantante de Sergio Ramos, que ha sorprendido lanzando la canción 'Cibeles' en forma de 'Shakirazo' para sincerarse sobre lo mal que lo pasó cuando abandonó el Real Madrid: «Ay, yo sí vi algo de que Sergio iba a cantar. Bueno, tengo muchas ganas de escucharla. Sergio me cae de 10. Es un jugador ejemplar, megacrack y nada, le deseo lo mejor aquí» ha expresado.