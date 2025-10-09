Sara Carbonero, de su encuentro con la Reina Letizia, a su nuevo y sorprendente proyecto La periodista ha desmentido rotundamente los rumores de que se estaría planteando vender su casa de Madrid

Noche muy especial para Sara Carbonero e Isabel Jiménez, Premio Talento Fashion a la Dirección Creativa por su firma 'Slow Love' en los Premios Talento Fashion 2025 de la revista '¡Hola Fashion!' que se han entregado este miércoles en una exclusiva gala celebrada en el Consulado General de Italia en Madrid.

Muy emocionadas, y derrochando complicidad -fruto de casi dos décadas de amistad en las trabajado juntas en Mediaset, han creado su propia firma de moda, y han formado una familia con sus respectivos hijos- las socias y comadres han posado juntas y radiantes en el photocall, la ex de Iker Casillas con un espectacular diseño plateado de otra de las galardonadas de la noche, Alberta Ferreti, y la presentadora de Informativos Telecinco con un sofisticado vestido negro cuajado de brillos y transparencias.

«Es un orgullo estar al lado de esta señora, de compartir vida, de compartir cosas... Siempre lo decimos y nunca es mentira, o sea, tenemos la gran suerte, porque a veces en mezclar amistad con negocios no siempre sale bien, pero es que en nuestro caso, no sé si es que priorizamos mucho la amistad y lo otro viene después, pero nos va muy bien, o sea, nos va bien en los dos sentidos, o sea que son ya muchos años de amistad y de ir juntas a estos eventos y vamos, yo feliz de ir con ella también, mucho más» ha expresado Isabel ante la orgullosa mirada de Sara.

Y esto no ha hecho más que empezar, ya que como nos han contado, «estamos súper contentas porque hay un plan de expansión para todas las marcas del grupo Tendan y una de ellas es SlowLove. Entonces se van a abrir 30 tiendas físicas solo de SlowLove en los próximos dos años, más allá de España, en otros países, como México, Dubái... Con lo cual ya Slow empieza a tener dimensión que podemos pensar, ya no es a jubilación».

Uno de sus sueños por cumplir, como confesó recientemente Isabel, es que la Reina Letizia luzca uno de sus diseños. Hace una semana Sara estuvo con su Majestad en la entrega de los Premios Unicef España 2025 y como ha revelado, «siempre que coincido con ella tengo esa sensación de que es una persona que se informa mucho, a mí me fascina por eso».

«Yo soy sincera, no hablé casi con ella ese día, fue el saludo, fue luego un poquito más para, bueno, por una gestión para que saludara a otra persona, y ya está, tampoco, también si hubiera hablado algo importante no lo contaría» ha expresado, confesando que cree que la madre de la Princesa Leonor es «muy cercana, es muy cercana, muy cercana y muy inteligente además, porque para retener todo lo que tiene que retener en la cabeza es una mujer muy inteligente».

Disfrutando de su discreta relación con José Luis Cabrera lejos de los focos -a finales de año cumplirán su primer aniversario de amor- Sara nos ha hablado además de su nuevo y sorprendente proyecto. Y es que está escribiendo su primer libro: «Estoy siempre diciéndolo y prefiero cuando ya esté casi listo. Me gusta mucho escribir y ahora es verdad que es lo que más hago. Estoy un poco más retirada de otras cosas y ahora estoy en ello. Sí, estoy en ello, pero con la calma. »Es un poco como un cajón desastre en el que cabe todo, ¿no? Desde es una especie como de blog, de diario, y parte de ficción y parte de realidad. O sea, no todo tiene por qué ser inspirado en mi vida« ha adelantado.

Por último, y sin querer entrar en el gran momento que atraviesa a nivel sentimental, la periodista ha desmentido rotundamente los rumores de que se estaría planteando vender su casa de Madrid. «¿Cómo? Pero cuando se... ni lo he visto. Nos tenemos que ir... cero... cero, primera noticia, o sea, me acabo de quedar helada. Para nada. No entiendo. Cero, cero, nada, nada, nada, nada. Me he quedado en plan, de dónde salen esas cosas que son totalmente falsas» ha zanjado.