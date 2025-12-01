Rodolfo Sancho reaparece con nuevo proyecto mientras su hijo se hace viral desde prisión: «Estoy en racha» El actor presentó en Las Palmas su thriller junto a Toni Acosta, mientras Daniel Sancho, cumpliendo cadena perpetua en Tailandia, sorprendía en redes sociales con un homenaje a la reina Sirikit

Daniel Sancho, hijo de Rodolfo Sancho, cumple cadena perpetua desde hace casi año y medio en la prisión de Surat Thani, en Tailandia, tras ser declarado culpable del asesinato y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta. Mientras espera que la Justicia tailandesa se pronuncie sobre el recurso de apelación presentado por su abogado, Marcos García Montes —con la intención de repetir el juicio, reducir su pena y lograr un traslado a España lo antes posible—, Daniel volvió a ser noticia hace un mes por su misteriosa reaparición en redes sociales.

A pesar de encontrarse en régimen de aislamiento en una de las prisiones más peligrosas del país, se las ingenió —según se especula, con la ayuda de un confidente entre los funcionarios— para publicar en Instagram un vídeo de unas jóvenes rezando durante una ceremonia tradicional en homenaje a la reina Sirikit, madre del rey de Tailandia, cuatro días después de su fallecimiento.

Este gesto, según 'El programa de Ana Rosa', podría tener como objetivo «reactivar mediáticamente» su caso en España, donde apenas se ha hablado de él recientemente, y presionar a través de los medios para agilizar los procesos judiciales relacionados con su apelación.

Mientras tanto, Rodolfo Sancho ha estado centrado en su trabajo y, tras varias semanas alejado del foco mediático, reapareció con fuerza este fin de semana en Las Palmas de Gran Canaria durante el 'Atresplayer Day', donde se presentaron las principales novedades de la plataforma. Allí anunció su nuevo proyecto, un thriller lleno de emoción y suspense que protagonizará junto a Toni Acosta y cuyo rodaje comenzará el 14 de enero, fecha de su cumpleaños.

«Estoy en racha», comentó con una sonrisa, relajado y divertido, mientras charlaba con compañeros de profesión como Luis Fernández. Aunque no pasó por el photocall como otros rostros de Atresmedia —como Roberto Leal, Jorge Fernández o Gloria Serra—, su presencia se dejó notar entre los asistentes.