Rocío Carrasco aclara todas las polémicas en las que se ha visto envuelta La hija de Rocío Jurado atendió a la prensa y fue preguntada por el encuentro que tuvo la semana pasada con Ana María Aldón

E. P. Salamanca Jueves, 6 de noviembre 2025, 13:38

Rocío Carrasco reaparecía este miércoles 5 de noviembre ante las cámaras en la presentación de 'Hasta el fin del mundo', el nuevo programa de RTVE y allí se dejó ver al lado de su marido, Fidel Albiac, y todos sus compañeros muy sonriente tras haber vivido una experiencia única.

La hija de Rocío Jurado atendió a la prensa y fue preguntada por el encuentro que tuvo la semana pasada con Ana María Aldón en un centro comercial. Sin embargo, lejos de darle importancia, Rocío contestaba con un «¡tonterías!» y cuando se incidía en ello dejaba claro que no iba a dar ningún detalle: «chicos, ya, no».

En cuanto a las memorias que tiene pensadas escribir su tío, Amador Mohedano, comentaba que «no tengo nada que decir» porque ella está «feliz y encantada» con esta experiencia que ha vivido en el programa que define como «la más maravillosa que se puede vivir» .

Otro de los debates que ha habido estos días ha sido por qué no ha acudido a ver a su amiga Terelu al teatro y ayer fue preguntada por ello. Con total seguridad, Rocío aseguraba que «estoy pendiente» y que irá a verla «antes de que termine». Eso sí, zanjaba los rumores de distanciamiento confesando que su amistad sigue adelante «hasta el fin del mundo».

Sobre su marido, confesaba que se fue «con la alegría de que él me dijo 'si estás bien, si crees que estás bien y crees que te va a hacer bien, tira para adelante'» y considera que Fidel también está preparado para un programa así porque «es bueno en todo, está feo que yo lo diga, pero es bueno en todo».

Por último, demostrando que su relación con Terelu sigue intacta, Rocío desvelaba que le ha aconsejado realizar un programa así: «Yo le he dicho 'gorda, si te llaman, no vayas a decir que no. Di que sí' y además le he dicho hasta el equipo que tiene que pedir... que es el nuestro, que nos ha tocado el mejor equipo técnico que le podía tocar a nadie».

