La Reina Sofía recibe el Toisón de Oro de las manos de un orgulloso Felipe VI: «Es memoria afectiva de España» En el acto en el que se le ha entregado, celebrado en el Palacio Real, se ha reconocido su lealtad, así como la trayectoria de Felipe González y de los padres vivos de la Constitución

E. P. Madrid Viernes, 21 de noviembre 2025, 17:21

El Palacio Real fue el escenario elegido este viernes, 21 de noviembre, por el Rey Felipe VI para celebrar el 50º aniversario de la restauración de la monarquía tras la dictadura franquista. Durante la ceremonia, el monarca entregó la máxima condecoración de la Corona, el Toisón de Oro, a la Reina Sofía por sus décadas de entrega y lealtad a España; al expresidente del GobiernoFelipe González; y a los padres vivos de la Constitución, Miquel Roca i Junyent y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón.

El acto comenzó a las 10:30 horas en el Salón del Trono, presidido por los Reyes Felipe y Letizia, quien lució un conjunto de falda y chaqueta rosa empolvado de Carolina Herrera estrenado en su Viaje de Estado a Italia en 2024. La Princesa Leonor deslumbró con un traje sastre color cereza, mientras que la Infanta Sofía acompañaba a su madre. La protagonista indiscutible fue la Reina Emérita, visiblemente emocionada con un vestido y chaqueta rosa bebé de Alejandro de Miguel, coincidiendo en tono con Doña Letizia. Durante su entrada, intercambió sonrisas con su hijo y sus nietas, situándose cerca de la Princesa de Asturias, que la miraba orgullosa en varias ocasiones.

El Rey Juan Carlos, ausente en la ceremonia —aunque sí participará en el almuerzo privado del sábado en el Palacio de El Pardo— fue recordado por Felipe VI durante su discurso. El monarca resaltó el papel de la Corona como «camino para construir la convivencia democrática» y destacó que la firme voluntad de su padre contribuyó a abrir el camino hacia la democracia, dando inicio a una nueva etapa en la historia de España. Felipe VI subrayó que la monarquía ha sido «una institución vertebradora y garante de estabilidad», clave en el proceso de transformación democrática.

Con especial emoción, el Rey dirigió unas palabras a su madre, la Reina Sofía, destacando «una vida entera de servicio ejemplar de lealtad a España y a la Corona, apoyando con convicción al Rey Juan Carlos» durante todo su reinado. «Gracias por tu compromiso sostenido durante décadas, todavía hoy, por un obligado sentido del deber», dijo mirándola a los ojos, afirmando que su figura «forma parte de la memoria afectiva de la España democrática», ganándose el afecto de varias generaciones.

Felipe VI impuso entonces el Toisón de Oro en la solapa de la Reina Sofía con una emoción contenida, felicitándola con dos besos antes de tomarle la mano para besarla. Los asistentes —entre ellos el presidente del Gobierno, gran parte del Consejo de Ministros y la mayoría de los presidentes autonómicos— estallaron en un prolongado aplauso que la Emérita correspondió visiblemente conmovida antes de retomar su asiento.