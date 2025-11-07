La Reina Sofía, imparable tras la publicación de las memorias del emérito La monarca se ha dejado ver en la Gran Recogida 2025 de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL)

La Reina Sofía se ha vuelto a dejar ver ante las cámaras este viernes durante su participación en el comienzo de la Gran Recogida 2025 de la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL).

Haciendo gala de su compromiso con las personas vulnerables en toda España, la monarca ha aportado 20.000 euros a esta campaña que celebra este año su decimotercera edición -del 7 al 9 de noviembre- bajo el lema 'Lo damos todo' en más de 11.000 establecimientos de España.

Justo en la semana en la que el Rey Juan Carlos I ha publicado sus memorias en Francia, la Reina Sofía ha estado de máxima actualidad y no precisamente por cómo habla de ella el emérito en su libro, sino por todos sus compromisos profesionales.

Es la tercera vez que se deja ver ante las cámaras, la primera fue el pasado lunes en el concierto benéfico destinado a apoyar la labor de los bancos de alimentos infantiles en el Teatro Real y la segunda en la inauguración del XI Congreso Nacional de Alzheimer CEAFA y el XV Congreso Iberoamericano de Alzheimer en Ibiza.

En todas ellas la monarca se ha mostrado radiante, con una sonrisa en su rostro, como si las memorias de su marido no tuvieran ningún lugar en su vida y no se hubiese enterado de cómo habla de su hijo, el Rey Felipe VI, o de ella misma, a la que la deja en muy buen lugar a pesar de reconocer deslices extramatrimoniales.