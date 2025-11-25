La Reina Letizia rinde homenaje a Alejandro Amenábar en Tudela con un look casual y elegante Tras su reencuentro con el Rey Juan Carlos, Doña Letizia asiste al ciclo 'Nuestros clásicos' del Festival de Cine 'Ópera Prima', destacando su complicidad con el cineasta y su impecable estilismo

E. P. Madrid Martes, 25 de noviembre 2025, 17:54

La Reina Letizia inauguró la semana con un compromiso en Tudela (Navarra), tras su reciente reencuentro con el Rey Juan Carlos durante el almuerzo privado en el Palacio Real de El Pardo para celebrar el 50º aniversario de la Monarquía. La visita de Su Majestad tuvo lugar en el marco del homenaje al cineasta Alejandro Amenábar dentro del ciclo 'Nuestros clásicos', parte del Festival de Cine 'Ópera Prima' Ciudad de Tudela.

Durante la jornada, la Reina presenció la proyección de 'Mar adentro', la película con más Goyas de la historia, que narra la vida del tetrapléjico Ramón Sampedro (interpretado por Javier Bardem) y aborda cuestiones como la eutanasia, el aborto y el derecho a una vida digna.

Para la ocasión, Letizia optó por un estilismo casual y moderno: una blazer de cuadros de Sandro en tonos turquesa, blanco y violeta, combinada con un top verde azulado de punto y pantalones blancos de talle alto. Completó su look con botines de ante beige y un bolso de lana merina de la firma sostenible Wood4life, adaptándose a las bajas temperaturas navarras.

Más allá de su outfit, la Reina destacó por la cercanía mostrada tanto con el director del festival, Luis Alegre, a quien abrazó saltándose el protocolo, como con el propio Alejandro Amenábar, con quien compartió sonrisas y confidencias durante el evento, consolidando su protagonismo en una de las citas culturales más importantes de Tudela.