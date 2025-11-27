La reacción de Isabel Pantoja a la separación de Kiko Rivera: «Me encuentro bien»

E.P. Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:31 Comenta Compartir

En el punto de mira después de que sus hijos Kiko Rivera e Isa Pantoja se hayan sentado en el plató de '¡De Viernes!' y hayan dejado claro que ninguno de los dos se plantea un acercamiento a su madre, Isabel Pantoja ha reaparecido públicamente después de varios meses alejada del foco mediático.

En 'paradero desconocido' después de abandonar definitivamente Cantora tras varias semanas en la finca que heredó de Paquirri al verse obligada a dejar la casa que alquiló en Madrid a finales de 2024 para intentar relanzar su carrera artística con la grabación de un documental y una serie sobre su vida, la cantante de 'Marinero de luces' ha acudido este jueves a los Juzgados de Pozuelo de Alarcón para ratificar su demanda contra varios medios de comunicación y periodistas por un presunto delito de revelación de secretos al difundir datos íntimos sobre su estado de salud.

'Escoltada' por su hermano Agustín Pantoja y por su abogado Eduardo de Urbano, Isabel se ha enfrentado a las preguntas de la prensa con tranquilidad y una actitud firme, y aunque no ha querido pronunciarse sobre las declaraciones de sus hijos en televisión, sí ha revelado con una sonrisa tímida que se encuentra «bien» aunque «un poquito resfriada».

Apenas unos minutos después, tras cumplir con el trámite legal para que su demanda siga su curso, Pantoja ha abandonado los Juzgados visiblemente abrumada por la expectación mediática en su reaparición y, buscando el brazo de su hermano para dirigirse hasta el coche, ha reaccionado con absoluta indiferencia a la separación de Kiko e Irene Rosales, sin inmutarse cuando la prensa ha querido saber si se lo esperaba y si cree que la ruptura con la sevillana -que al parecer nunca fue santo de su devoción y no ayudó en absoluto a una reconciliación- podría facilitar un acercamiento con su hijo.